भारतको नागपुरमा विस्फोटक पदार्थ बनाउने कारखानामा विस्फोट, १७ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्रको नागपुर जिल्लाको काटोलमा रहेको विस्फोटक पदार्थ बनाउने कारखानामा आइतबार विस्फोट भएको छ । बिहान साढे ६ बजे भएको विस्फोटमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १८ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको नागपुरको ओरेन्ज सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
बीबीसीका अनुसार एसबीएल एक्सप्लोसिभ्स कम्पनीमा विस्फोट भएको थियो । मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले एक्स-पोस्ट मार्फत घटनाको बारेमा जानकारी साझा गरेका छन् ।
उनले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
यो कम्पनी नागपुरबाट लगभग ४० किलोमिटर टाढा अवस्थित छ । यसले खानी र निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ र अन्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्छ ।
प्रारम्भिक जानकारी अनुसार विस्फोट एउटा डिटोनेटरको कारणले भएको हो, जुन एउटा सानो उपकरण हो जुन निश्चित समयमा ठूला विस्फोटकहरू सक्रिय गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
यस कारखानामा ठूलो संख्यामा स्थानीय महिलाहरू काम गर्छन् । बिहानको सिफ्टमा महिलाहरू ड्युटीमा रहेको बेला विस्फोट भएको थियो । मृत्यु हुनेहरूमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू रहेको बताइएको छ ।
