+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसले फेरेको प्रचार शैली

नेपाली कांग्रेसले चुनावी घरदैलो प्रचारलाई विगतकै परम्परा अनुशरण गरे पनि चुनाव केन्द्रित सभा, घोषणापत्र तयारी/सार्वजनिक र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

0Comments
Shares
लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८२ फागुन १७ गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले नयाँ नेतृत्वको नेतृत्वमा चुनावी प्रचार शैली परिमार्जन गरी प्रतिज्ञापत्र जनकपुरधाममा सार्वजनिक गर्‍यो।
  • सभापति गगन थापाले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै अनलाइन र हलबाट आएका प्रश्नको ६ घण्टा जवाफ दिनुभयो।
  • कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारलाई बलियो बनाउँदै १६५ उम्मेदवारका लागि प्रचार सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ।

१७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विगतमा अबलम्वन गर्दै आएको चुनावी प्रचार शैलीलाई परिमार्जन गरी मतदाताकहाँ पुगेको छ ।

घरदैलो कार्यक्रममा पुरानै शैली अपनाएको कांग्रेसले चुनावी प्रचार केन्द्रित सभा, घोषणापत्र तयारी/सार्वजनिक र सामाजिक सञ्जालबाट गरिने प्रचारमा पृथक तरिका अपनाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्वले विगतको शैलीलाई परिष्कृत गर्दै चुनावी प्रचार सुरु गरेको हो । सभापति गगन थापालाई प्रतिज्ञापत्र तयारीको संयोजक र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई चुनावी परिचालनको संयोजक तोकेर कांग्रेस चुनावमा होमिएको थियो ।

मूल नेतृत्व नै संलग्न रहेर निकट विगतका सभापतिले घोषणापत्र लेख्ने गरेका थिएनन् । यसपटक सभापति थापाकै नेतृत्वमा ‘प्रतिज्ञापत्र’ तयार गरियो । प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दासमेत विगतको विधिभन्दा फरक गरिएको थियो ।

विगतमा शीर्ष तहको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति बनाउने र त्यसअन्तर्गत छुट्टै मस्यौदा समिति गठन गर्ने प्रचलन थियो । उक्त समितिले तयार गरेको घोषणापत्रलाई केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यक्रम राखेर सभापतिले सार्वजनिक गर्ने विगतको प्रचलन थियो । उक्त प्रचलनलाई यसपटक पछ्याइएन ।

यसपटक स्वयं सभापतिको नेतृत्वमा बनेको प्रतिज्ञापत्रलाई सार्वजनिक फरक तरिकाले गरियो । केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरिएन । प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्नका लागि मधेश रोजियो ।

जनकपुरधाममा प्रतिज्ञा सभा राखेर ६ फागुनमा सभापति थापाले कांग्रेसका ‘भिजन टेन’ सार्वजनिक गरे । प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) मा प्रतिज्ञापत्रको विस्तृत रूप सभापति थापाले प्रस्तुत गरे ।

प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्नका लागिसमेत त्यस दिन कांग्रेसले नयाँ अभ्यास गरेको थियो । कांग्रेसलाई प्रश्न गर्नका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका सभापति थापाले प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत गरेसँगै अनलाइन र हलबाट आएका प्रश्नको जवाफ दिए ।

प्रतिज्ञापत्रको विस्तृत रूप पेस गरेर अनलाइन र हलबाट आएका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि सभापति थापाले ६ घण्टा समय लगाएका थिए ।

‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईंको प्रश्न विथ गगन थापा’ राख्नुको तात्पर्यबारे सभापति थापाले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र तब मात्र सुरक्षित हुन्छ, जब प्रश्न सोध्ने अधिकार र उत्तर दिने इमानदारिता कायम रहन्छ ।’

सभापति थापा प्रतिज्ञापत्र तयारीमा लागिरहँदा चुनावी कमान्डर उपसभापति शर्माले भने चुनावी प्रचारका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए । ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै उनी पहिलो पटक सिन्धुलीको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

यसबीचमा २७ जिल्लामा भएका चुनावी सभा, छलफल, अन्तर्क्रिया, भेटघाटमा सहभागी भएको उपसभापति शर्माले जानकारी दिए ।

सभापति थापा र महामन्त्री शर्मा एकै दिन ६ स्थानमा भएका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । चुनावी सभाका लागि सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशमा सभापति थापा पुगे । उपसभापति शर्मालाई प्रमुख अतिथि बनाएर सुदूरपश्चिममा शनिबार (हिजो) चुनावी सभा भएको थियो । अछामको १ र २ मा भएको चुनावी सभालाई उपसभापति शर्माले सम्बोधन गरे ।

May be an image of one or more people and crowd

प्रदेशस्तरीय सभाभन्दा अधिक स्थानमा चुनावी सभा गर्ने गरी तयारी गरिएको उपसभापति शर्माले जानकारी दिए । विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत लगायतका ठाउँमा ठूला सभा गरेको कांग्रेसले जिल्लाजिल्लामा छुट्टै सभा पनि गर्‍यो ।

सभापति थापाले बिहान सर्लाही-४ मा घरदैलो गरेर बुटवल, पोखरा, कपिलवस्तु, बागलुङको सभा सके । गुल्मी, डोल्पा र अछामको सभालाई उपसभापति शर्माले शनिबार सम्बोधन गरे ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष बलशाली रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले प्रदेशस्तरीय सभा राखेन । शनिबार अछाममा भएको सभामार्फत उपसभापति शर्माले पूर्वसभापति देउवा पार्टीको अभिभावक रहेको सुनाए । उपसभापति शर्माले ‘देउवालाई सम्मान, गगनलाई शासन’ अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

कांग्रेसले उम्मेदवार र पार्टी पङ्तिलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने नीति लिएको छ । सभापति थापा अन्य क्षेत्रको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही-४ मा पुग्ने गरेका छन् ।

हरेक बिहान घरदैलो प्रचार र मतदातासँग भेटघाट गरेर मात्रै उनी चुनावी सभामा सहभागी हुने गरेका छन् । आइतबार बिहान सर्लाही-४ का चार स्थानमा घरदैलो गरेर उनले उपत्यकामा भएका चार सभालाई सम्बोधन गरेका छन् ।

आज नै सभापति थापा नुवाकोटको चुनावी सभामा पुगे । आइतबार कीर्तिपुर, बालाजु चोक, सामाखुसी र बालुवाखानीमा भएका सभालाई सभापति थापाले सम्बोधन गरे ।

उपसभापति शर्मा ठिमी, पेप्सिकोलाको सभामा सहभागी भएका छन् । सामाखुसी चोकमा भएको सभामा सभापति र उपसभापतिले सम्बोधन गरे ।

नेता-कार्यकर्ता फरक क्षेत्र वा जिल्लाको प्रचारमा खटिनुभन्दा आफ्नै वडामा खटिँदा प्रभावकारी हुने बताउँदै सभापति थापाले आ-आफ्नो स्थानमा परिचालन हुन निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशन छ, ‘अर्काको क्षेत्रमा गएर प्रचारमा फाइदा पुग्दैन । आफ्नै वडामा मतदातालाई भेट्नू । उनीहरूको कुरा सुन्नू ।’

विराटनगर, जनकपुर, कर्णाली, पोखरा, बुटवल लगायतका स्थानमा भएका सभालाई केन्द्रीय तहबाट निर्धारण गरिएको थियो । अन्य स्थानमा भएका सभाहरूलाई भने क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार निर्धारण गरिएको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक शर्माले जानकारी गराए । फागुन १४ देखि १७ गतेसम्म चुनावी सभालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

अघिल्लो चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा कमजोर देखिएको कांग्रेसले यसपटक सामाजिक सञ्जाललाई पनि भरपूर उपयोग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा मिडिया सेन्टर स्थापना गरेर भिडियो सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ ।

कांग्रेस उम्मेदवारका लागि प्रचार सामग्री निर्माण, फरकफरक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको कांग्रेसप्रतिको मत, मिथ्या सूचनाको ‘फ्याक्ट चेक’ लगायतका कार्यहरू मिडिया सेन्टरबाट भइरहेको छ ।

मिडिया सेन्टरमा कार्यरत एक कांग्रेस शुभेच्छुक भन्छन्, ‘१६५ उम्मेदवारका लागि चुनावी प्रचारका गर्न सहयोग पुग्ने कन्टेन्ट बनाएका छौं । कांग्रेसका उम्मेदवारविरुद्ध बनेका फेक न्युज र भिडियोको सत्य-तथ्य बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको छौं ।’ उनका अनुसार यस कार्यका लागि १८ देखि २० जना व्यक्ति संलग्न छन् ।

कांग्रेसको फेसबुक पेजमा पोस्ट हुने सामग्रीको संख्या पछिल्लो समयमा उल्लेख्य बढेको छ । सभापति थापा स्वयं सामाजिक सञ्जालमा अन्य पार्टी प्रमुखभन्दा सामग्री पोस्ट गर्नेमा अघि देखिएका छन् ।

नयाँ नेतृत्व, उम्मेदवार जिताउन सिंगो पार्टी एकढिक्का, प्रभावकारी चुनावी परिचालन लगायतले कांग्रेस पहिलो दल बन्ने दाबी उपसभापति शर्मा गर्छन् । शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी पहिलो दल बन्छौं । समानुपातिकमा २०७९ मा पाएको मतभन्दा कांग्रेसको पक्षमा धेरै मत आउँछ ।’

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा चुनाव
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा कर्णालीकी संस्थापक महामन्त्री र सुर्खेतका कार्यवाहक सभापति कांग्रेस प्रवेश

रास्वपा कर्णालीकी संस्थापक महामन्त्री र सुर्खेतका कार्यवाहक सभापति कांग्रेस प्रवेश
भोलि काठमाडौं उपत्यकाका ६ स्थानमा कांग्रेसका सभा, गगन-विश्व सम्बोधन गर्ने

भोलि काठमाडौं उपत्यकाका ६ स्थानमा कांग्रेसका सभा, गगन-विश्व सम्बोधन गर्ने
गगनको टिप्पणी- यहाँ कोही नयाँ छैनन्, विगतमा सत्ताको खेलमै रहेका अनुहार हुन्

गगनको टिप्पणी- यहाँ कोही नयाँ छैनन्, विगतमा सत्ताको खेलमै रहेका अनुहार हुन्
गगनको चिन्ता- मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली सुरक्षित बस्नुहोला, सरकार सुरक्षा व्यवस्था गरोस्

गगनको चिन्ता- मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली सुरक्षित बस्नुहोला, सरकार सुरक्षा व्यवस्था गरोस्
प्रकाशशरण महतले भने- गगनलाई सभापति मान्दैनौँ कसैले भनेको छैन

प्रकाशशरण महतले भने- गगनलाई सभापति मान्दैनौँ कसैले भनेको छैन
मिसन-भिजनको अत्तोपत्तो नभएकाहरू विकल्प हुन सक्दैनन् : महत

मिसन-भिजनको अत्तोपत्तो नभएकाहरू विकल्प हुन सक्दैनन् : महत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित