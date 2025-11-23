+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दार्जिलिङमा प्रशान्त तामाङको शालिक स्थापना गरिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते २०:४६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दार्जिलिङको चौरास्तामा नेपाली फिल्म र संगीतका लोकप्रिय सर्जक प्रशान्त तामाङको शालिक स्थापना गरिने भएको छ।
  • जीटीएको प्रमुख अनित थापाले प्रशान्तको निधनको ५० दिन पुगेको सन्दर्भमा परिवारलाई शालिक स्थापना गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
  • शालिकको डिजाइन चर्चित मूर्तिकार अमिर सुन्दासले गर्नेछन् र यो गोर्खा समुदाय र संगीतप्रेमीका लागि गर्वको क्षण हुनेछ।

दार्जिलिङ । नेपाली फिल्म र संगीतका लोकप्रिय सर्जक प्रशान्त तामाङको सम्मानमा दार्जिलिङको मुटु मानिने चौरास्तामा शालिक स्थापना गरिने भएको छ ।

तामाङको निधनको ५० दिन पुगेको सन्दर्भमा आइतबार सिलिगुडीमा आयोजित भेटमा जीटीए प्रमुख अनित थापाले परिवारलाई उक्त आश्वासन दिएका हुन् ।

उक्त भेटमा प्रशान्तकी श्रीमती मार्था आले, छोरी र दिदी अनुपमा उपस्थित थिए । भेटमा थापाले दार्जिलिङका गौरव तामाङको सम्झनालाई सदैव जीवित राख्न चौरास्तामा उनको पूर्ण कदको शालिक स्थापना गरिने बताएका हुन् ।

प्रशान्तले दार्जिलिङको नाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै यो निर्णय ऐतिहासिक र भावनात्मक दुवै रूपमा महत्वपूर्ण रहेको थापाले बताए ।

शालिकको डिजाइन चर्चित मूर्तिकार अमिर सुन्दासले गर्नेछन् । कलात्मक उत्कृष्टताका लागि परिचित सुन्दासले प्रशान्तको व्यक्तित्व, सरलता र संगीतप्रतिको समर्पण झल्किने गरी मूर्ति तयार पार्ने बताइएको छ ।

‘दार्जिलिङको प्रसिद्ध पर्यटकीय थलो चौरास्तामा तामाङको शालिक स्थापना हुनु केवल एक स्मारक निर्माण मात्र होइन, यो सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय र संगीतप्रेमीका लागि गर्वको क्षण हुनेछ’ थापाले भनेका छन्, ‘यसले भावी पुस्तालाई पनि प्रेरणा दिने विश्वास गरिएको छ ।’

प्रशान्तले आफ्नो मधुर स्वर र सरल व्यक्तित्वमार्फत लाखौंको हृदय जितेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रशान्त तामाङ : नेपाली भाषी एकताका ‘पोस्टर ब्वाई’
प्रशान्त तामाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रशान्त सम्झिएनन्, श्रद्धाञ्जलीमा एकशब्द खर्चेनन्

प्रशान्त सम्झिएनन्, श्रद्धाञ्जलीमा एकशब्द खर्चेनन्
प्रशान्त तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम

प्रशान्त तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम
दीपको उज्यालोमा सम्झिए प्रशान्त

दीपको उज्यालोमा सम्झिए प्रशान्त
विश्वभरका नेपालीलाई अभूतपूर्व उत्सवमा एकसाथ नचाउने त्यो गोर्खाली छोरो

विश्वभरका नेपालीलाई अभूतपूर्व उत्सवमा एकसाथ नचाउने त्यो गोर्खाली छोरो
बौद्ध परम्पराअनुसार जन्मथलोमा प्रशान्त तामाङको अन्त्येष्टि (तस्वीर)

बौद्ध परम्पराअनुसार जन्मथलोमा प्रशान्त तामाङको अन्त्येष्टि (तस्वीर)
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा प्रशान्त तामाङको निधनमा दुःख व्यक्त

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा प्रशान्त तामाङको निधनमा दुःख व्यक्त

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित