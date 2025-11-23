रामेछाप दुर्घटना : मतदान अधिकृतको पनि मृत्यु, ७ जनालाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रामेछाप नगरपालिका–२ सिरुबारीमा मतदान सामग्री र कर्मचारी लिएर गएको गाडी दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटनामा प्रहरीका असई पर्शुराम यादव घटनास्थलमै र मतदान अधिकृत डोरप्रसाद घिमिरे उपचारको क्रममा मरेका हुन्।
- घाइते सात जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइएको छ र गाडीमा निर्वाचन सामग्रीहरू थिए।
१८ फागुन, काठमाडौं । रामेछाप नगरपालिका–२ स्थित सिरुबारीमा गाडी दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या २ पुगेको छ । सोमबार मतदान सामग्री र निर्वाचन कर्मचारी लिएर रामेछापको रामेछाप नगरपालिका-२ देउरालीतर्फ जाँदै गरेको ना ७ ख ६७६८ नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा प्रहरीका असई पर्शुराम यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाका अनुसार दुर्घटनामा घाइते मतदान अधिकृत अधिकृत डोरप्रसाद घिमिरे पनि मृत्यु भएको छ । उनको मन्थली अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
घिमिरेलाई रामेछाप-२ को वडा कार्यालय भवन, साँघुटार (ख) मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतको रुपमा खटाइएको थियो ।
उनी रामेछाप नगरपालिका-३ स्थित साँघुटारस्थित रुद्राक्षश्वर माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाका अनुसार घाइते ७ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइएको छ ।
गाडीमा निर्वाचनका कर्मचारी र निर्वाचन सामग्रीहरू थिए ।
यी हुन् घाइतेहरू
-भीमबहादुर मानन्धर शिक्षक
-सम्बर बहादुर मानन्धर ड्राइभर
-कृष्णप्रसाद घिमिरे शिक्षक
-दुर्गा कार्की
-सविना खड्का
-केदार कुमार राेका
-पूजादेवी सुनुवार
