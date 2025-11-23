१९ फागुन, हुम्ला । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका-५ स्थित हिल्सा नाका बन्द भएको छ ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरी चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाका आउजाउ बन्द गरिएको छ ।
सोमबारदेखि उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका-५ स्थित हिल्सा नाका बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्ला जनाएको छ ।
निर्वाचनको मत परिमाण नआउनजेल हिल्सा नाका बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका डिएसपी शंकर खडकाले बताए ।
