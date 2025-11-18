कतारले सबै प्रकारका इन्ट्री भिसा एक महिनालाई स्वतः नवीकरण गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कतारले सबै श्रेणीका इन्ट्री भिसा २८ फेब्रुअरीदेखि एक महिनाका लागि स्वतः नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
- भिसा नवीकरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा हुने र कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
- ओभरस्टे गरेका व्यक्तिले जरिवाना तिरेपछि मात्र नवीकरण सुविधा पाउने र मन्त्रालयले घरभित्रै बस्न आग्रह गरेको छ।
१९ फागुन, काठमाडौं । कतारले सबै श्रेणीका इन्ट्री भिसा एक महिनाका लागि स्वतः नवीकरण गर्ने भएको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै म्याद सकिएका वा सकिन लागेका सबै प्रकारका प्रवेश भिसा २८ फेब्रुअरी (शनिबार)देखि लागू हुने गरी एक महिनाका लागि थप गरेको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार भिसा नवीकरण स्वीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने र कार्यालय धाउन वा थप निवेदन दिनु नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
तर, २८ फेब्रुअरीभन्दा अगाडि भिसा उल्लंघन (ओभरस्टे) गरेका व्यक्तिहरूले भने ओभरस्टे अवधिको तोकिएको जरिवाना पहिले बुझाउनुपर्नेछ । जरिवाना तिरेपछि मात्रै उनीहरूलाई पनि सोही मितिदेखि लागू हुने गरी नवीकरण र शुल्क छुटको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
मध्यपूर्वी देशमा उत्पन्न तनावपछि मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कानुनी हैसियत कायम राख्न आवश्यक कदम समयमै चालिने जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र बाहिर निस्कन, झ्याल तथा खुला स्थानबाट टाढा रहन र सम्बन्धित निकायबाट जारी आधिकारिक निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
थप जानकारीका लागि मन्त्रालयका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमार्फत सूचना लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4