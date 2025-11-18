+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कतारले सबै प्रकारका इन्ट्री भिसा एक महिनालाई स्वतः नवीकरण गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १७:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कतारले सबै श्रेणीका इन्ट्री भिसा २८ फेब्रुअरीदेखि एक महिनाका लागि स्वतः नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • भिसा नवीकरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा हुने र कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
  • ओभरस्टे गरेका व्यक्तिले जरिवाना तिरेपछि मात्र नवीकरण सुविधा पाउने र मन्त्रालयले घरभित्रै बस्न आग्रह गरेको छ।

१९ फागुन, काठमाडौं । कतारले सबै श्रेणीका इन्ट्री भिसा एक महिनाका लागि स्वतः नवीकरण गर्ने भएको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै म्याद सकिएका वा सकिन लागेका सबै प्रकारका प्रवेश भिसा २८ फेब्रुअरी (शनिबार)देखि लागू हुने गरी एक महिनाका लागि थप गरेको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार भिसा नवीकरण स्वीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने र कार्यालय धाउन वा थप निवेदन दिनु नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।

तर, २८ फेब्रुअरीभन्दा अगाडि भिसा उल्लंघन (ओभरस्टे) गरेका व्यक्तिहरूले भने ओभरस्टे अवधिको तोकिएको जरिवाना पहिले बुझाउनुपर्नेछ । जरिवाना तिरेपछि मात्रै उनीहरूलाई पनि सोही मितिदेखि लागू हुने गरी नवीकरण र शुल्क छुटको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

मध्यपूर्वी देशमा उत्पन्न तनावपछि मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कानुनी हैसियत कायम राख्न आवश्यक कदम समयमै चालिने जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र बाहिर निस्कन, झ्याल तथा खुला स्थानबाट टाढा रहन र सम्बन्धित निकायबाट जारी आधिकारिक निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

थप जानकारीका लागि मन्त्रालयका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमार्फत सूचना लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

कतार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कतारले लगायो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा रोक 

कतारले लगायो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा रोक 
नेपाल-कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् बैठक : द्विपक्षीय लगानी-व्यापार विस्तारमा सहकार्य

नेपाल-कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् बैठक : द्विपक्षीय लगानी-व्यापार विस्तारमा सहकार्य
आँशुले डोर्‍याएको कतार यात्रा

आँशुले डोर्‍याएको कतार यात्रा
कतार जाने खगेन्द्र र रुद्रकलीको चितवनबाट बिदाइ (तस्वीरहरू)

कतार जाने खगेन्द्र र रुद्रकलीको चितवनबाट बिदाइ (तस्वीरहरू)
सिन्डिकेटमा जेलिएको वैदेशिक रोजगारी

सिन्डिकेटमा जेलिएको वैदेशिक रोजगारी
कतारमा रहेका नेपालीलाई दूतावास वरपर अनुशासन पालना गर्न आग्रह

कतारमा रहेका नेपालीलाई दूतावास वरपर अनुशासन पालना गर्न आग्रह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित