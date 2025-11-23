+
स्ट्रबेरीको भाउ घट्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते ११:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बुधबार स्ट्रबेरीको भाउ प्रतिकिलो थोकमा २५ रुपैयाँ घटेर औसत ४ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।
  • मंगलबार स्ट्रबेरीको भाउ प्रतिकिलो थोकमा औसत ४ सय ५० रुपैयाँ थियो, जुन बुधबारको तुलनामा कम भएको हो।

२० फागुन, काठमाडौं । बजारमा स्ट्रबेरीको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले बुधबार स्ट्रबेरीको भाउ घटेको देखाएको हो ।

बुधबार स्ट्रबेरी प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ३ सय ५० देखि अधिकतम ५ सय र औसत ४ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

हिजो मंगलबार स्ट्रबेरी प्रतिकिलो थोकमा औसत ४ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । मंगलबारको तुलनामा बुधबार स्ट्रबेरीको भाउ प्रतिकिलो थोकमा २५ रुपैयाँ घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्ट्रबेरी
