नेपाल एयरलाइन्सको दमाम र दोहा उडान बुधबार-बिहीबार रद्द

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको दमाम र कतारको दोहामा निर्धारित उडान रद्द गरेको छ।
- नेपाल एयरलाइन्सले दुबई, दोहा र दमाममा आगामी उडानका लागि सूचना वा तोकिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सचेत गराएको छ।
- खाडीमा युद्ध चर्किएसँगै नेपाल एयरलाइन्सबाहेक अन्य कम्पनीको उडान पनि निरन्तर प्रभावित भएको छ।
२० फागुन, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको दमाम र कतारको दोहामा निर्धारित उडान रद्द गरेको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी दुई गन्तव्यमा निर्धारित उडानहरू रद्द गरेको जनाएको हो । दुबई, दोहा र दमाममा हुने आगामी दिनको उडान सम्बन्धमा नेपाल एयरलाइन्सको सूचना वा तोकिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर मात्र विमानस्थल आउन समेत कम्पनीले सचेत गराएको छ ।
साथै वेबसाइटबाट समेत सूचना जारी हुने नेवानिको भनाइ छ । खाडीमा युद्ध चर्किएसँगै नेवानिबाहेक अन्य कम्पनीको उडान समेत निरन्तर प्रभावित बनिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4