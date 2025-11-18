+
नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा श्रमिकलाई १० प्रतिशत भाडा छुट दिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १६:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौंबाट दमाम, दोहा, दुबई र क्वालालाम्पुर जाने श्रमिक यात्रुका लागि १० प्रतिशत छुटसहित नयाँ भाडादर योजना लागू गरेको छ।
  • निगमले प्रत्येक उडानमा दश सिटमा साविकको भाडामा १० प्रतिशत विशेष सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ।
  • श्रमिक यात्रुले आवश्यक कागजातसहित निगमको कार्यालयबाट छुट सुविधा लिन सक्ने निगमले बताएको छ।

१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौंबाट रोजगारीका लागि दमाम, दोहा, दुबई तथा क्वालालाम्पुर गन्तव्यतर्फ जाने नेपाली श्रमिक यात्रुहरूका लागि विशेष छुटसहित नयाँ भाडादर योजना लागु गरेको छ ।

श्रमिक यात्रुहरूको सर्वसुलभताका लागि नेपालबाट तोकिएको गन्तव्यमा यात्रा गर्दा प्रत्येक उडानमा दश वटा सिटमा साविकको भाडामा १० प्रतिशत विशेष सहुलियत दिने निर्णय भएको निगमले जनाएको छ ।

श्रम मुलुकमा यात्रा गर्ने यात्रुले आवश्यक कागजातसहित निगमको नेपालस्थित कार्यालयका टिकट काउन्टरबाट छुट सुविधा लिन सक्ने छन् । यसबाट श्रम मुलुकमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई विशेष सुविधा, सहयोग तथा सहुलियत हुने विश्वास निगमले लिएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्स
