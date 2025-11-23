+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन सुरक्षा चुस्त, मतदान गर्न हुनुस् ढुक्क

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन होला/नहोला भन्ने दुविधा र आशंका गर्नेहरूको संख्या पनि बाक्लो थियो । यसरी आशंका गर्ने र निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहलाई पराजित गर्दै सरकारले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ फागुन २० गते २०:१६

२० फागुन, काठमाडौं । भोलि (बिहीबार) हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भएको छ ।

निर्वाचन गराउन ७७ वटा जिल्लाका मतदानस्थलहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू पुगेर गस्ती, पेट्रोलिङ गरिरहेका छन् । नेपाली सेनादेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निर्वाचन प्रहरीहरू देशभरका मतदान स्थलहरूमा पुगिसकेका छन् ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना २०८२ अनुसार अहिले सुरक्षाकर्मीहरू खटिएर ड्यूटी गरिरहेका छन् । यही कार्ययोजना अनुसार नेपाली सेनाले अहिले काम गरिरहेको छ ।

तोकिएकै मिति २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होला/नहोला भन्ने दुविधा र आशंकाहरू गर्नेहरूको संख्या पनि बाक्लो थियो । यसरी आशंका गर्ने र निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहलाई पराजित गर्दै सरकारले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ ।

सुरक्षाकर्मीदेखि, स्रोत साधन सबै कोणबाट पूरापुर तयारी भइसकेकाले बिना त्रास शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न अवस्था बनेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले यसपालीको निर्वाचन पहिला भन्दा सुदृढ तरिकाले स्वच्छ, निश्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले सम्मपन्न हुने बताएका छन् ।

‘भयमुक्त वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेका छौं । अहिलेको निर्वाचनले लोकतन्त्रको गुणस्तर सुदृढ गर्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।

निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहका व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नेदेखि केही ठाउँहरूमा राखिएका शंकास्पद वस्तु, विस्फोटक पदार्थहरूलाई सुरक्षा निकायले बेलैमा पहिचान गरेर डिस्पोज गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहमाथि निमर्म भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन समेत दिएका छन् ।

शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने नेपाली सेनाबाट ७९ हजार ७२७ सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरीबाट ७० हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३४ हजार ५७६, गुप्तचरबाट १ हजार ९२१ जना खटिएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन प्रहरी पनि १ लाख ४९ हजार ९० जना खटिएका छन् ।

जसमा सादा पोशाकका टोली पनि चरिचालन गरिएको छ । उनीहरूले सम्भावित जोखिमको सूचना संकलन गर्ने काम गर्छन् । उक्त सूचनाका आधारमा सुरक्षा निकायले अपरेशन गरेर काम गर्नेछन् ।

सुरक्षाका हिसाबले जोखिमपूर्ण ठाउँहरू जिल्लाहरू झापा, सर्लाही, दोलखा, बाजुरा, रौतहत, महोत्तरी जस्ता ठाउँहरूमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितै अन्यत्र भन्दा झनै बाक्लो बनाइएको छ । हरेक पटकको निर्वाचनमा बुथ कब्जा जस्ता घटना दोहोरिरहेन दोलखामा एसएसपी सोमन्द्र सिंह राठौरको कमाण्डको टोली खटाइएको छ । दोलखामा यो पटक माग भए भन्दा पनि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

अहिले झापा र सर्लाहीमा विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाइएको छ । अहिले झापा र सर्लाहीमा सादा पोशकमा सूचना संकलनका लागि पनि पर्याप्त मात्रामा प्रहरी खटाइएको छ । यी दुई क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा ‘थ्रेट’ रहेको निष्कर्ष निकाले थप प्रहरी टोली समेत परिचालन गरिएको छ ।

अहिले थप मद्दतका लागि भन्दै झापामा मात्रै २२ जना सिनियर प्रहरी अधिकृत, अन्य दर्जाका प्रहरी ७५५ गरी ७७८ जना खटाइएको छ । यो बाहेक प्रहरी मातहत नै रहने गरी निर्वाचन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सशस्त्र निर्वाचन प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली पनि परिचालन छ ।

त्यस्तै थप मद्दतका लागि भन्दै सर्लाहीमा मात्रै सिनियर प्रहरी अधिकृत मात्रै २५ जना खटाइएको छ । जुनियर प्रहरी अधिकृत ११९ जना र अन्य दर्जाका प्रहरी ६४८ जना गरी ७९२ जना खटाइएको छ । यो नेपाल प्रहरीको मात्रै संख्या हो ।

२१ माघदेखि नेपाली सेना फिल्डमा निस्केर गस्ती गरिरहेको छ । अहिले दैनिक जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने, सुरक्षा विश्लेषण गर्ने र त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर काम भइरहेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक पनि दैनिक बस्दै आएको छ ।

प्रदेशको सुरक्षा समन्वय गर्नेगरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई सातै प्रदेशमा खटाइएको छ । उनीहरूले डीआईजी प्रमुख रहने कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यक काम कारबाही गरिरहेका छन् ।

यता प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देल पनि नेपाली सेनाका आठ वटै पृतनाहरूको निरीक्षण गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सेनाले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा पनि नबग्ने गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन भन्दै सुरक्षा निकायहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएकी छिन् । सुरक्षा निकायहरू पनि सोही अनुसार तयारी गरेर काम गरिरहेको बताइरहेका छन् ।

पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा रहेर नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्नेछन् । तर सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा आवश्यकताअनुसार जुनसुकै घेरामा पनि सेना खटिन सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतसँगको समन्वयमा जुनसुकै घेरामा खटिने सक्ने बताइएको छ । जसलाई सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ ।

हवाई गस्ती

निर्वाचन दिन भोलि नेपाली सेनाले हवाई गस्ती गर्ने भएको छ । मंगलबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालयको अध्यक्षतामा गृहमन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले समेत हवाई गस्ती गर्ने गरेको छ । जसअनुसार निर्वाचनको दिन सेनाले हवाई गस्ती गर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताइन् ।

त्यसका लागि सेनाले विभिन्न पाँच ठाउँहरूमा स्ट्याण्डबाई हेलिकप्टरको व्यवस्था समेत गरिएको छ । जसका लागि सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौं, विराटनगर, बुटवल स्ट्याण्डबाई हेलिकप्टरको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

केही भइहालेमा तुरुन्तै जानुपर्ने अवस्थामा हेलिकप्टरमार्फत सेना तत्कालै फिल्डमा पुग्ने बताइएको छ । सडक सञ्जाल नपुगेका ठाउँहरूमा पनि हेलिकप्टरमार्फत मतपेटिका ओसार्ने काम हुनेछ ।

बम डिस्पोजल टोली तैनाथ

शंकास्पद वस्तु राखेर मतदातालाई आतंकित पार्न खोजेमा त्यस्ता वस्तुहरू बेलैमा डिस्पोज गर्न नेपाली सेनाको बम डिस्पोजलको टिम पनि तैनाथ राखिएको छ । सेनाका २७५ बम डिस्पोजल टोली तैनाथ राखिएको छ ।

निर्वाचन भाड्न खोज्ने समूहले बमलगायत बिस्फोटक पदार्थहरू राख्नसक्ने, तर्साउने खोज्ने जस्ता कामहरू हुने भएकाले त्यस्ता वस्तुहरू डिस्पोज गर्न बम डिस्पोजल टोली पनि तैनाथ गरिएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ ।

त्यसका लागि अति संवेदनशील मतदानस्थलहरू भनिएका ठाउँहरूलाई केन्द्रित गरेर बम डिस्पोजल टोली पनि तैनाथ पारिएको सेनाले बताएको छ ।

सुरक्षाका हिसाबलाई मतदान स्थललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील भनेर छुट्याइएको छ ।

प्रहरीको आन्तरिक रिपोर्टअनुसार देशभर अति संवेदनशील मतदानस्थलहरू ३ हजार ६८० छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मधेश प्रदेशलाई लिइएको छ । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामात्रै १ हजार २४६ अतिसंवेदनशील मतदानस्थलहरू छन् ।

यस्ता क्षेत्र केन्द्रीत अहिले नेपाली सेनाको कमाण्डमा संयुक्त गस्ती समेत भइरहेको छ । सेनाले बख्तबन्द गाडी निकालेर पनि गस्ती गरेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा मतदान
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त : ‘आउटर’ घेरामा सेना, ‘कोर’ घेरामा प्रहरी

निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त : ‘आउटर’ घेरामा सेना, ‘कोर’ घेरामा प्रहरी
निर्वाचन सुरक्षा : रौतहटमा नेपाली सेनाको हवाई गस्ती

निर्वाचन सुरक्षा : रौतहटमा नेपाली सेनाको हवाई गस्ती
रौतहटमा निर्वाचन सुरक्षाको तयारी पूरा

रौतहटमा निर्वाचन सुरक्षाको तयारी पूरा
निर्वाचन सुरक्षा : सिरहाका सडक चेकजाँचमा कडाइ

निर्वाचन सुरक्षा : सिरहाका सडक चेकजाँचमा कडाइ
निर्वाचन सुरक्षा : सातै प्रदेशमा खटिए एआईजी

निर्वाचन सुरक्षा : सातै प्रदेशमा खटिए एआईजी
निर्वाचन सुरक्षा : गृह मन्त्रालयमा हुन्छ दिनहुँ समीक्षा

निर्वाचन सुरक्षा : गृह मन्त्रालयमा हुन्छ दिनहुँ समीक्षा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित