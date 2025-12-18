+
भोट हाल्न गएनन् नारायणकाजी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मतदान गरेनन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १७:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहजिल्ला गोरखा छोडेर सर्लाही-३ बाट उम्मेदवारी दिएपछि मतदान गरेनन्।
  • उनको सचिवालयले सर्लाहीमा रहेका कारण गोरखा आउन नसकेको र मतदान गर्न सम्भव नभएको जनाएको छ।
  • उनको मतदान केन्द्र सिरानचोक गाउँपालिका-८ स्थित परोपकार बहुमुखी क्याम्पस हो।

२१ फागुन, गोरखा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ मतदान गरेनन् । गृहजिल्ला गोरखा छोडेर सर्लाही-३ बाट उम्मेदवार बनेका उनी मतदान गर्न नगएका हुन् ।

उनी सर्लाहीका रहेका कारण गोरखा आउन नसकेको र मतदान गर्न सम्भव नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सिरानचोक गाउपालिका-८ स्थित परोपकार बहुमुखी क्याम्पस उनको मतदान केन्द्र हो ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

