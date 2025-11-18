सर्लाही- ३ : नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे मनोनयन दर्ता

६ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
उनले सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
नेता श्रेष्ठ २०६४ को संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित सभासद थिए । २०७० मा मकवानपुर र २०७४ मा गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडे । उनी दुवै पटक पराजित भए ।
२०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी भए । यसपटक उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका हुन् ।
