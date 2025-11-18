+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

25/3 (6.6)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

25/3(6.6)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
25/3 (6.6)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

एमाले–कांग्रेसले सुशासन रुचाउँदैनन् : नारायणकाजी श्रेष्ठ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २७ गते १५:०३

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई सुशासन मन नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

सुर्खेतमा आयोजित संन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम चाल्दा एमाले, कांग्रेसले सरकार नै विस्थापित गरिदिएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘सुशासन र समृद्धिका लागि ठुल्ठुला कदम चालेका थियौं तर एमाले कांग्रेसलाई सुशासन रुचेन । समृद्ध रुचेन’, आफू गृहमन्त्री हुँदाको स्मरण गर्दै उनले भने, …त्यसैले हाम्रो सरकार विस्थापन गरे ।Ú

श्रेष्ठले एमाले-कांग्रेसले सुशासन नचाहेकै कारण जेनजी विद्रोह भएको दाबीसमेत गरे ।

उनले जेनजीलाई सम्बोधन गर्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने पनि बताए । उनले जतासँग गरेका सबै वाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै अब आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । त्यसका लागि पार्टीलाई पनि बदलेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कम्युनिस्६ पार्टीलाई घुस नखानेहरुको पार्टी हो भनेर चिनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भ्रष्टीकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

अर्को प्रशंगमा उनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एकतामात्रै गरेर हुँदैन, पार्टी सुदृढ बनाऔं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

एकतामात्रै गरेर हुँदैन, पार्टी सुदृढ बनाऔं : नारायणकाजी श्रेष्ठ
राष्ट्रियताको रक्षाका लागि निर्वाचनमा जानैपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

राष्ट्रियताको रक्षाका लागि निर्वाचनमा जानैपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
अनिल सिन्हालाई नारायणकाजी श्रेष्ठले सोधे- दलित ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले रोकेको हो ?

अनिल सिन्हालाई नारायणकाजी श्रेष्ठले सोधे- दलित ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले रोकेको हो ?
नारायणकाजीबाट धोका भयो : सुदन किराती

नारायणकाजीबाट धोका भयो : सुदन किराती
जनार्दन शर्मा पार्टीको लागि आवश्यक व्यक्ति : नारायणकाजी श्रेष्ठ

जनार्दन शर्मा पार्टीको लागि आवश्यक व्यक्ति : नारायणकाजी श्रेष्ठ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित