+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

109/6 (18.4)
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

109/6(18.4)
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0
WC Series
चितवन राइनोज 2025
109/6 (18.4)
VS
पोखरा एभेन्जर्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

एकतामात्रै गरेर हुँदैन, पार्टी सुदृढ बनाऔं : नारायणकाजी श्रेष्ठ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २० गते १६:४७

२० मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताका लागि जति गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामीले जति गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यति गर्न नसकेकोमा हामी जनताका सामु आत्मालोचना हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।

उनले मधेश पहाड र हिमालाई एकताबद्ध गराउन नसके पार्टी निर्माणमा अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गरे ।

‘हामीले मधेश पहाड र हिमालाई एकताबद्ध गराउन सकेनौं भने, मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न र विकसित गर्न सकेनौं भने हामीले नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय एवं भौगोलिक विकासको रक्षा र नेपालाई सम्पन्न बनाउन सक्दैनौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस एमाले लगायत र मधेशवादी दलहरूले मधेशमा सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेपछि आफूहरूले जिम्मा लिएको बताए ।

भिजन निर्माण र वैचारिक, सैद्धान्तिक कुरामा आफूहरू प्रष्ट रहेको उनले बताए । उनले पार्टी एकतामात्रै गरेर नहुने बताउँदै सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।

‘पार्टी एकतामात्रै गरेर हुँदैन, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउनपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्ने, घुस खाने हाम्रो पार्टीमा छैनन् भन्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । विधि पद्धतिमा अनुशासित पार्टी बनाउनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचारीलाई पार्टीबाट हटाउन शुद्धिकरण अभियान चलाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रियताको रक्षाका लागि निर्वाचनमा जानैपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

राष्ट्रियताको रक्षाका लागि निर्वाचनमा जानैपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन : नारायणकाजी श्रेष्ठ

जनताले चाहे अनुसार रुपान्तरणले फड्को मार्न सकेन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
अनिल सिन्हालाई नारायणकाजी श्रेष्ठले सोधे- दलित ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले रोकेको हो ?

अनिल सिन्हालाई नारायणकाजी श्रेष्ठले सोधे- दलित ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले रोकेको हो ?
नारायणकाजीबाट धोका भयो : सुदन किराती

नारायणकाजीबाट धोका भयो : सुदन किराती
जनार्दन शर्मा पार्टीको लागि आवश्यक व्यक्ति : नारायणकाजी श्रेष्ठ

जनार्दन शर्मा पार्टीको लागि आवश्यक व्यक्ति : नारायणकाजी श्रेष्ठ
एकीकृत समाजवादी विभाजित नभएर एकतामा आउने सुनिश्चित हुनुपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

एकीकृत समाजवादी विभाजित नभएर एकतामा आउने सुनिश्चित हुनुपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित