सुनिता डंगोलले गरिन् मतदान

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले मतदान गरेकी छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२१ स्थित फसिगा लगनटोल मतदान केन्द्रमा डंगोलले विहान ९ बजे मतदान गरेकी छन्।
उनले सबैलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मतदान गर्न समेत आग्रह गरिन्।
देशभर विहान ७ बजेदेखि मतदान भइरहेको छ ।
