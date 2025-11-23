सिन्धुपाल्चोकमा अपांगता भएका व्यक्तिको भोट इच्छा विपरीत मतदान अधिकृतले हाले

२१ फागुन, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा अपांगता भएका एक व्यक्तिको भोट आफ्नो इच्छा विपरीतका उम्मेदवारलाई हालेको पाइएको छ ।
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकास्थित गणेश आधारभूत मावि मतदानस्थलमा अपांगता भएका व्यक्ति मतदान गर्न पुगेका थिए । उनको भोट इच्छाविपरीत मतदान अधिकृतले हालेको विषयमा विवाद भएको थियो ।
विवाद हुँदा केही समय मतदान समेत रोकिएको थियो ।
अहिले भने मतदान सुरु भएको प्रहरीको केन्द्रीय निर्वाचन सेलले जनाएको छ ।
