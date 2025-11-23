+
बर्दियामा २ बजेसम्म ४३ प्रतिशत मतदान

यज्ञ खत्री यज्ञ खत्री
२०८२ फागुन २१ गते १४:४६

  • बर्दियामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको क्रममा दिउँसो २ बजेसम्म ४३ प्रतिशत मतदान भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमालले बताए।
  • बर्दिया जिल्लामा कुल ३ लाख २३ हजार २६६ मतदाता रहेका छन् जसमा पुरुष १ लाख ५९ हजार ३८७, महिला १ लाख ६३ हजार ८७३ र अन्य ६ जना छन्।
  • जिल्लामा १५४ मतदान स्थल र ३८७ मतदान केन्द्र रहेका छन् भने दुई स्थानमा अस्थायी मतदान केन्द्र रहेका छन्।

२१ फागुन, बर्दिया । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको क्रममा बर्दियामा २ बजेसम्म ४३ प्रतिशत मतदान भएको छ । दिउँसो २ बजेसम्म कुल मतदातामध्य बर्दिया जिल्लामा ४३ प्रतिशत मतदान भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमालले बताए।

बर्दिया जिल्लामा पुरुष १ लाख ५९ हजार ३८७, महिला १ लाख ६३ हजार ८७३ र अन्य ६ जना गरी ३ लाख २३ हजार २६६ जना मतदाता रहेका छन् ।

बर्दियाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पुरुष ८३ हजार ८०३, महिला ८४ हजार २२७ र अन्य चार जना गरी १ लाख ६८ हजार ३४ जना मतदाता रहेका छन् भने त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ मा ७५ हजार ५ ८४ पुरुष, ७९ हजार ६४६ महिला, र दुई जना अन्य गरी १ लाख ५५ हजार २३२ जना मतदाता रहेका छन् ।

बर्दिया जिल्ला भरी एक सय ५४ वटा मतदान स्थलमा ३८७ वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् भने जिल्लाभर दुई स्थानमा अस्थायी मतदान केन्द्र रहेका छन् ।

बर्दिया
यज्ञ खत्री

बर्दियाको सिंचाइ कार्यालय अगाडिको शंकास्पद वस्तु सेनाले गर्‍यो डिस्पोज

चितुवाको आक्रमणबाट बर्दियामा एकै दिन दुईको मृत्यु

बर्दियामा चितुवाको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु

बर्दियाका मतदाताको माग : वन्यजन्तु-मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन चाहियो

बर्दियामा बालेन : मन्दिर दर्शन, पार्टी कार्यालय उद्घाटन

बर्दियामा तीन जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

