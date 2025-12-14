बर्दियामा तीन जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

९ माघ, बर्दिया । बर्दियामा तीन जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनका उम्मेदवारी दर्ता गरेका तीन जना उम्मेदवारले उमेद्वरी फिर्ता लिएका हुन् ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिनेमा बर्दिया क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवारी दिएका प्रगतीशिल लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेद्वार राजु रानाभाट रहेका छन् । भने क्षेत्र नं २ मा प्रगतीशिल लोकतान्त्रिक पार्टी कै उम्मेदवार नेत्रराज आचार्य र स्वतन्त्र उम्मेदवार नुतन कुमार चौधरीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन् ।
त्यसैगरी आम जनता पार्टीका उम्मेदवार रामेश्वर चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । चौधरीको नाम सरकारी निकायमा कालोसुचि रहेकोले उम्मेदवारी खारेज भएको बर्दिया क्षेत्र नं २ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
उम्मेदवारी खारेजी र फिर्ता पछि बर्दिया क्षेत्र नं २ मा १५ जना उम्मेदवार विच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बर्दिया क्षेत्र नं १ मा एक जनाको उम्मेदवारी फिर्ता भएपछि २१ जना उम्मेद्वार विच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
