+
English edition
महिला टी-२० विश्‍वकप ग्लोबल छनोट :

जिम्बाबेसँग महत्वपूर्ण खेल खेल्दै नेपाल

२०८२ माघ ९ गते १७:२२ २०८२ माघ ९ गते १७:२२

प्रतिक भट्ट

Shares

तीन खेल हारिसकेकाले जिम्बाबेको अगाडि बढ्ने झिनो सम्भावना मात्र बाँकी छ । यसकारण नेपाल र जिम्बाबेबीचको खेल नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण रहनेछ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
जिम्बाबेसँग महत्वपूर्ण खेल खेल्दै नेपाल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटमा नेपालले सुरुवाती दुई खेलमा हार बेहोरेपछि बाँकी दुवै खेल जित्नुपर्ने आवश्यकता छ।
  • नेपालले शनिबार जिम्बाबेसँग खेल्दैछ र यो खेलमा जित्नैपर्ने दबाब छ किनभने जिम्बाबे लगातार तीन खेल हारिसकेको छ।
  • नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा मिडल अर्डर ब्याटिङमा समस्या देखिएपछि नेपालले महत्वपूर्ण २ अंक गुमाएको रुबिना क्षेत्रीले बताएकी छिन्।

९ माघ, काठमाडौं । आईसीसी महिला टी-२० विश्‍वकप ग्लोबल छनोटको सुरुवाती दुई खेलमा हार बेहोरेपछि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीलाई अब अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै राख्न बाँकी दुवै खेल जित्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पहिलो खेलमा थाइल्यान्डसँग पराजित भएपछि दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग जितको निकै नजिक पुगेर चुकेको नेपाली टिमले अब तेस्रो खेलमा शनिबार जिम्बाबेसँग खेल्दैछ ।

नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको खेल अन्तिम बलमा पुगेर गुमाउँदा क्रिजमा रहेका दुई अनुभवी खेलाडी रुबिना क्षेत्री र सीता रानामगर भावुक बनेका थिए ।

त्यहीँबाट पनि पुष्टि हुन्छ त्यो खेल कति महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर, किनभने नेपालले खेल मात्र २ रनले गुमाएको थिएन, महत्वपूर्ण २ अंक पनि गुमाएको थियो ।

अब जिम्बाबेविरुद्ध भने कुनै गल्ती नगरी नेपालले २ अंक जोड्ने लक्ष्य राख्नेछ । वरियतामा नेपालभन्दा माथि रहेपनि जिम्बाबेले यस प्रतियोगितामा लगातार तीन खेल हारेर बाहिरिसकेको छ । अन्तिम खेलमा नेपालसँग खेल्दैछ ।

नेपाल रहेको समूह ‘बी’ बाट नेदरल्यान्ड्स सुपर सिक्समा पुगिसकेको छ भने थाइल्यान्डको सम्भावना पनि बलियो देखिइसकेको छ ।

शनिबार विहान हुने थाइल्यान्ड र स्कटल्यान्डबीचको खेलपछि समिकरण अझ छर्लङ्ग हुनेछ । थाइल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई हराएको अवस्थामा थाइल्यान्ड पनि अगाडि बढ्नेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालले जिम्बाबेलाई हराएर स्कटल्यान्डलाई जुनसुकै अन्तरले हराए पुग्नेछ ।

यदि स्कटल्यान्डले थाइल्यान्डलाई हराएको अवस्थामा नेपालसँग खेल्नुअघि नै जिम्बाबे बाहिरिनेछ । त्यसपछि नेपालले जिम्बाबे र स्कटल्यान्ड दुवैलाई हराउनुपर्नेछ भने नेटरनरेटमा स्कटल्यान्डलाई उछिन्नुपर्नेछ ।

तीन खेल हारिसकेकाले जिम्बाबेको अगाडि बढ्ने झिनो सम्भावना मात्र बाँकी छ । यसकारण नेपाल र जिम्बाबेबीचको खेल नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण रहनेछ ।

मिडल अर्डरमै समस्या

पहिलो खेलमा देखिएको मिडल अर्डरको ब्याटिङको समस्या दोस्रो खेलमा पनि हल हुन नसक्दा नेपाल महत्वपूर्ण २ अंक जोड्नबाट वञ्चित भएको थियो । खेलपछि रुबिना क्षेत्रीले पनि मिडल अर्डरमा साझेदारी बन्न सकेको भए जित हात पार्ने बताएकी थिइन् ।

‘अन्तिममा सीता र मैले बनाएको जस्तो साझेदारी मिडल अर्डरमा बन्न सकेको भए सायद जित निकाल्न सकिने थियो होला’ खेलपछि रुबिनाले भनेकी थिइन् ।

नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा नेपाल १७ ओभरमा ९७-७ को अवस्थामा पुगिसकेको थियो । १८ बलमा ४४ रन चाहिएको अवस्थाबाट सीता रानामगर र रुबिना क्षेत्री मिलेर राम्रो साझेदारी बनाउँदै अन्तिम ओभरमा १३ रन चाहिने अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । तर अन्तिम ओभरमा नेपाल २ रनले पराजित भयो ।

त्यसअघि ब्याटिङमा राम्रो सुरुवात गरेपनि नेपाल मिडल ओभरमा धर्मराएको थियो । मिडल अर्डर ब्याटरबाट योगदान नै हुन सकेन । कप्तान इन्दु बर्मा १० बलमा ६ अनि उपकप्तान पूजा महतो २१ बलमा ८ रन बनाएर आउट भएका थिए । काजल श्रेष्ठ ४, कविता जोशी १२ अनि कविता कुँवर १ रनमा आउट भएपछि नेपाल संकटमा पुगेको थियो ।

यसअघि पहिलो खेलमा पनि नेपाल मिडल अर्डरमै चुक्दा राम्रो योगफल बनाउनबाट चुकेको कप्तान इन्दुले नै स्वीकारेकी थिइन् । तर त्यो समस्या दोस्रो खेलमा पनि सुल्झिन नसक्दा नेपाल प्रतियोगितामा अझै जितविहीन नै रहन बाध्य भएको छ ।

हेड टु हेड

जिम्बाबे आईसीसी महिला टी-२०आई वरियतामा १५औं स्थानमा छ । नेपाली टोली २१औं स्थानमा छ ।

जिम्बाबेले पनि नेपालजस्तै हालसम्म महिला टी-२० विश्वकप खेलेको छैन । जिम्बाबेले अफ्रिका छनोट पार गरेर ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको हो ।

नेपालले हालसम्म जिम्बाबेसँग खेलेको छैन । यो प्रतियोगिताअघि अभ्यास खेल तय गरिएको भएपनि जिम्बाबे टोली नेपालमा नआइपुगेकाले खेल हुन सकेको थिएन ।

त्यसकारण नेपालका लागि जिम्बाबे पूर्णरूपमा नयाँ प्रतिद्वन्द्वी हुनेछ ।

टिम कम्बिनेसन र सम्भावित ११

नेपालले पहिलो र दोस्रो खेलमा एउटै टोलीका साथ खेलेको थियो । तेस्रो खेलमा नेपालले केही परिवर्तन गर्न सक्छ । विकेटकिपर ब्याटर काजल श्रेष्ठको स्थानमा अर्की विकेटकिपर रोमा थापा टिममा आउन सक्छिन् ।

यस्तै एक्स्ट्रा स्पीनका साथ जान चाहेमा कविता कुँवरको स्थानमा मनिषा उपाध्यायले मौका पाउन सक्छिन् । अन्यथा कुनै परिवर्तन गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

अनुभवी अलाउन्डर सीता रानामगर नवौं नम्बरमा ब्याटिङमा आएपनि नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा शानदार ब्याटिङ गरेकी थिइन् । उनको ब्याटिङ पोजिसनमा पनि हेरफेर हुन सक्छ । सीता ५ वा ६ नम्बरमा ब्याटिङ गराउने परीक्षण पनि प्रशिक्षकले गर्न सक्छन् ।

जिम्बाबेले भने अघिल्लो खेलकै टोली यस खेलका लागि पनि उतार्ने सम्भावना छ । जिम्बाबेले पहिलो खेलपछि टिममा केही परिवर्तन गरेको थियो ।

नेपाल : इन्दु बर्मा, पूजा महतो, सम्झना खड्का, बिन्दु रावल, रुबिना क्षेत्री, कविता कुँवर/मनिषा उपाध्याय, रिया शर्मा, सोमु विष्ट, सीता राना मगर, काजल श्रेष्ठ/रोमा थापा, कविता जोशी

जिम्बाबे : चिपो मुगेरी तिरिपानो, मोडेस्टर मुपाचिवा, बिलभ्ड बिजा, केलिस धलोभु, लोरीन शुमा, चिद्जा धुरुरु, न्याशा ग्वान्जुरा, लोरिन फिरी, क्रिस्ताबेल चटोन्जा, अदेल जिमुनु, अद्रे माजविशाया

प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी

नेपालका लागि ब्याटिङमा सम्झना खड्काले प्रभाव पार्न सक्छिन् । तर उनले संयमित भएर खेल्नुपर्ने हुन्छ । रुबिना क्षेत्रीले पनि दुवै खेलमा राम्रो ब्याटिङ गरेकाले उनीबाट भोलि पनि त्यही लयको अपेक्षा रहनेछ ।

रुबिनाबाट नेपालले अलराउन्ड प्रदर्शन चाहनेछ भने रिया शर्माको स्पीन बलिङ र सुमन विष्टको पावरप्ले ओभर महत्वपूर्ण रहनेछ ।

जिम्बाबेका लागि विकेटकिपर ब्याटर मोडेस्टर मुपाचिवाले प्रभाव पार्न सक्छिन् । यस्तै कप्तान चिपो मुगेरी तिरिपानोले पनि राम्रो सुरुवात दिलाउन सक्छिन् । यी दुई जिम्बाबेका लागि सबैभन्दा धेरै रन बनाउने खेलाडी हुन् ।

बलिङमा क्रिस्ताबेल चटोन्जा र लोरीन शुमाको प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहनेछ ।

खेल : नेपाल विरुद्ध जिम्बाबे
मिति र समय : शनिबार दिउँसो १ बजे
स्थान : त्रिवि क्रिकेट मैदान
मौसम : बादल लाग्ने सम्भावना

नेपाली महिला क्रिकेट टोली महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qaulifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
छुटाउनुभयो कि?

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
छुटाउनुभयो कि?

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
राष्ट्रिय समाचार

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
राष्ट्रिय समाचार

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

जिम्बाबेसँग महत्वपूर्ण खेल खेल्दै नेपाल

जिम्बाबेसँग महत्वपूर्ण खेल खेल्दै नेपाल

राष्ट्रिय लिगमा सातदोबाटोको पहिलो जित, मनाङको तेस्रो हार

राष्ट्रिय लिगमा सातदोबाटोको पहिलो जित, मनाङको तेस्रो हार

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा श्री भगवती क्लबको फराकिलो जित

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा श्री भगवती क्लबको फराकिलो जित

चोटका कारण एडम मिल्ने टी–२० विश्वकपबाट बाहिर, काइल जेमिसन टिममा

चोटका कारण एडम मिल्ने टी–२० विश्वकपबाट बाहिर, काइल जेमिसन टिममा

शमार स्प्रिङ्गरको ह्‍याट्रिकमा वेस्ट इन्डिजको सान्त्वना जित

शमार स्प्रिङ्गरको ह्‍याट्रिकमा वेस्ट इन्डिजको सान्त्वना जित

इंग्ल्यान्डसँगको पहिलो ओडिआईमा श्रीलंकाको जित

इंग्ल्यान्डसँगको पहिलो ओडिआईमा श्रीलंकाको जित

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ