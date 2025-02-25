छैटौं टाइगर कप भलिबलमा एपीएफ, आर्मी र न्यु डायमन्डको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- छैटौं टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप पोखरामा सुरु भएको छ र पहिलो दिन एपीएफ, आर्मी र न्यु डायमन्डले जित हात पारेका छन्।
- महिलातर्फ न्यु डायमन्डले त्रिभुवन आर्मीलाई ३–० ले पराजित गरेको छ भने पुरुषतर्फ आर्मीले माल्दिभ्स भलिबल एसोसिएसनलाई सोझो सेटमा हराएको छ।
- च्याम्पियनसिप माघ १७ गतेसम्म चल्नेछ र विजेताले ६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् भने सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले २६ हजार ६६६ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
९ माघ, काठमाडौं । छैटौं टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), त्रिभुवन आर्मी क्लब र न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन् ।
पहिलो खेलमा महिलातर्फ न्यु डायमन्डले आर्मीलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्यो । न्यु डायमन्डले पहिलो सेट २५–१३, दोस्रो सेट २५–१६ र तेस्रो सेट २५–८ ले जित निकाल्दै सहज सुरुवात गर्यो ।
पुरुषतर्फ आर्मीले माल्दिभ्स भलिबल एसाेसिएसनलाई सोझो सेटमा गर्न सफल रह्यो । आर्मीले पहिलो सेट २५–१५, दोस्रो सेट २५–२२ र तेस्रो सेट २५–१० ले आफ्नो पक्षमा नतिजा निकाल्यो ।
आजको अन्तिम तथा तेस्रो खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई स्तब्ध पार्यो । पहिलो सेट २६–२४ र दोस्रो सेट २७–२५ ले रोमाञ्चक जित निकालेको एपीएफले तेस्रो सेट गण्डकीलाई सुम्पियो ।
तेस्रो सेट गण्डकीले २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्दा खेल चौथो सेटमा पुग्यो । चौथो सेटमा एपीएफले २५–२१ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै सुखद सुरुवात गर्यो ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत भोलि शनिबार ४ खेल हुनेछन् । पहिलो खेलमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबबिच हुनेछ । उक्त खेल बिहान साढे ८ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
भोलिको दोस्रो खेल महिलातर्फ एपीएफ र थाइल्यान्ड क्विन्सबिच हुने तालिका छ । महिलातर्फको दुई खेलपछि पुरुषतर्फका खेल हुनेछन् ।
पुरुषतर्फको पहिलो खेल गण्डकी प्रदेश र माल्दिभ्स भलिबल एसोसिएनबिच हुनेछ । दुवै टोली पहिलो खेलमा पराजित भएका थिए । पुरुषतर्फको दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लब र पर्वत भलिबल संघबीच हुनेछ ।
टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालको आयोजनामा पोखरा रंगशालास्थित भलिबल कोर्टमा सुरु भएको च्याम्पियनसिपको उद्घाटन गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गरेका हुन् ।
माघ १७ गतेसम्म चल्ने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ ६ र महिलातर्फ ५ टोलीले सहभागिता जनाएका छन् । च्याम्पियनसिपमा पुरुष र महिला दुवैतर्फ विजेता हुने टोलीले ६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ र उपविजेता हुने टोलीले ३ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ पाउनेछन् ।
तेस्रो हुने टोलीलाई एक लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
सर्वोत्कृष्ट हुने खेलाडीले २६ हजार ६६६ र विधागततर्फ उत्कृष्ट हुने खेलाडीले ११ हजार ६६६ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
