+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जनअनुमोदनको अधुरो सपना बोकेर पाँचौ पटक मैदानमा डिना

डिनाले २०४८ को आमनिर्वाचन र २०५१ को मध्यावधि हारिन् । २०६४ र २०७० मा समानुपातिकबाट संविधानसभा प्रवेश गरेकी उनी २०७४ र २०७९ मा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन चाहन्थिन् । तर पछिल्ला दुई निर्वाचन पनि सुखद रहेनन् ।

0Comments
Shares
नवीन तिमल्सिना नवीन तिमल्सिना
२०८२ माघ ९ गते १७:२५

९ माघ, हेटौंडा । जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदनको सपना पूरा गर्न नेपाली कांग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’लाई विगतका चार वटा निर्वाचन सफल रहेनन् ।

कम्युनिस्ट गढ मानिने मकवानपुरमा डिनाले २०४८ को आमनिर्वाचन र २०५१ को मध्यावधि हारिन् । त्यसपछि २०६४ र २०७० मा समानुपातिकबाट संविधानसभा प्रवेश गरेकी उनी २०७४ र २०७९ मा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन चाहन्थिन् । उनका लागि पछिल्ला दुई निर्वाचन पनि सुखद रहेनन् ।

डिनाले २०४८, २०५१ र २०७४ को निर्वाचनमा मकवानपुर-२ बाट नेकपा एमालेका तत्कालीन उम्मेदवार विरोध खतिवडासँग पराजित भइन् । २०७९ मा निर्वाचन क्षेत्र फेरेर १ नम्बर पुगेकी उनी नेकपा माओवादीसँगको गठबन्धन हुँदा पनि राप्रपाका दीपक सिंहसँग हार बेहोरिन् ।

त्यसअघि संघीय वा स्थानीय तहको निर्वाचन नजितेका सिंहसँग पनि पराजित भएकी थिइन् डिना । उनलाई २ हजार ३८२ मतान्तरले हराउँदै सिंहले प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका थिए ।

सिंहले २७ हजार ८१६ मत पाउँदा डिनाले २५ हजार ४३४ मतमा चित्त बुझाइन् । एमालेको सूर्य चिह्न लिएर उठेका राप्रपा नेपालका कमल थापाले २५ हजार ४२० मत पाएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा बलिया उम्मेदवारसँग त्रीपक्षीय भिडेकी डिनाले अबको निर्वाचनमा चौपक्षीय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डिनासँग उनै सिंह प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेबाट रामेश्वर राना र नेकपाबाट विजय गौतम पनि मैदानमा छन् । मकवानपरबाटै ७ वटा निर्वाचन लड्दा ६ पटक (२०५१ बाहेक) पराजित कमल थापाले भने यस पटक मकवानपुर छोडे । थापा काठमाडौं-५ मा राप्रपाबाट उम्मेदवार छन् ।

डिनाले २०७९ को निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराउँदा पत्रकारहरूसँग भनेकी थिइन्, ‘म समानुपातिक त्यागेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्न आएको हुँ । जनताबाट प्रत्यक्ष जितेर जान चाहन्छु ।’ उनले आफ्नो पुरानै भनाइलाई आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा पनि दोहोर्‍याइन् ।

‘म दुई पटक नेपालको संविधान निर्माणको लागि संविधानसभा सदस्य भएँ । संविधान लेख्ने प्रक्रियामा सामेल भएर संविधान, कानुन बनाइसकेँ, अब जनताको सेवा गर्छु भनेर म विगतमा आएको थिएँ । त्यतिबेला पराजित भएँ, फेरि जनताबाटै चुनिन आएको छु,’ उनले भनिन्, ‘सधैं जनताकै लागि काम गर्छु भन्ने एउटा चाहना थियो । त्यो चाहना पूरा गर्न आएकी छु ।’

आफू चुनाव नलड्ने भनिसकेको अवस्थामा पनि पार्टीको नेतृत्वले चुनाव लड्नुपर्छ जितेर आउनुहुन्छ भनेर ढाडस दिएपछि उम्मेदवारी दिएको डिनाले बताइन् । विगतमा गठबन्धन भएकाले यति धेरै भोटले जितिहाल्छु भन्ने ‘ओभर कन्फिडेन्स’ले पराजित हुनु परेको उनले बताइन् । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा रहेको र सबैको घरसम्म पुग्ने मिहिनेतले आफू जित्नेमा उनी विश्वस्त देखिइन् ।

डिना २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सामानुपातिक कोटाबाट पहिलो पटक संसद् प्रवेश गरेकी हुन् । समानुपातिक सांसद भएकै बेला तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी जलस्रोत राज्यमन्त्रीसमेत भइन् ।

२०२१ सालमा चितवनमा जन्मिएकी डिनाको परिवार नै राजनीतिक थियो । उनी जन्मिँदा हजुरबुवा उदयनाथ अधिकारी देशद्रोहको मुद्दामा चितवनको जेलमा थिए । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको संघर्षमा लाग्दा पटकपटक गरी १२ वर्ष जेल बसेका अधिकारी नेपाली कांग्रेसको चितवन जिल्ला सभापति पनि थिए ।

२०३९ मा काठमाडौं, बागबजारको पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भएपछि डिना खुलेरै नेविसंघको राजनीतिमा लागिन् । २०४२ को सत्याग्रह आन्दोलनका क्रममा शैलजा आचार्यसँगै ७ महिना जेल परिन् । २०४३ सालमा पद्मकन्या क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएकी डिना त्यसपछि २०४७ देखि २०५७ सालसम्म नेपाल महिला संघ, मकवानपुर सभापति रहिन् ।

२०५९ सालमा पार्टी विभाजनपछि उनी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को केन्द्रीय सदस्य भइन् । एकीकृत कांग्रेस पार्टीको चौधौं महाधिवेशनबाट डिना सहमहामन्त्रीमा विजयी भएकी थिइन् ।

डिना उपाध्याय
लेखक
नवीन तिमल्सिना

तिमल्सिना अनलाइनखबरका मकवानपुर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जिम्बाबेसँग महत्वपूर्ण खेल खेल्दै नेपाल

जिम्बाबेसँग महत्वपूर्ण खेल खेल्दै नेपाल
राष्ट्रिय सभामा २ वटा संसदीय समितिका प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रिय सभामा २ वटा संसदीय समितिका प्रतिवेदन पेश
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (सूचीसहित)

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (सूचीसहित)
हुम्ला, कालिकोट, सल्यानबाट गरी ६ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

हुम्ला, कालिकोट, सल्यानबाट गरी ६ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता
मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो पार्टीकै लहर चलेको छ : माधव नेपाल

मेचीदेखि महाकालीसम्म हाम्रो पार्टीकै लहर चलेको छ : माधव नेपाल
प्रथम राष्ट्रिय बाली प्रजनन सम्मेलन सकियो, डा. अमगाईंको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति

प्रथम राष्ट्रिय बाली प्रजनन सम्मेलन सकियो, डा. अमगाईंको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित