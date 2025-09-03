+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कन्टेन्ट क्रियटर प्रशंसा सुवेदीले मतदानपछि भनिन्, ‘पछिल्लो भन्दा भिन्न महुसस भयो’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १४:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी पुस्ताकी कन्टेन्ट क्रियटर प्रशंसा सुवेदीले म्याग्दी १ निर्वाचन क्षेत्रमार्फत मतदान गरेकी छिन्।
  • सुवेदीले मतदान गर्दा चिन्तित, नर्भस र आशावादी महसुस गरेको उल्लेख गरेकी छिन्।
  • उनले राजनीतिक विषयमा कन्टेन्ट बनाउँदै नेपालमै बसेको बताएकी छिन्।

जेनजी पुस्ताकी कन्टेन्ट क्रियटर प्रशंसा सुवेदीले मतदान गरेकी छिन् । उनले म्याग्दी १ निर्वाचन क्षेत्रमार्फत मतदान गरेकी छिन् ।

दोस्रो पटक निर्वाचनमा भाग लिएकी सुवेदीले मतदान गर्दा यसपाली केही भिन्न महसुस भएको लेखेकी छिन् ।

‘…मेरो मन भारी थियो, मतदान केन्द्रमा उभिएर म चिन्तित र नर्भस थिएँ, तर साथै आशावादी पनि’ उनले लेखेकी छिन्, ‘मलाई साँच्चै आशा छ कि आज मैले हालेको मतले नेपालको भाग्य राम्रोतर्फ बदल्न मद्दत गर्छ’

कानुनमा स्नातक पढ्दै आइरहेकी उनले राजनीतिक विषयमा समेत कन्टेन्ट बनाउँदै आइरहेकी छिन् । यसले गर्दा उनको एक प्रकारको फ्यानबेस पनि बनेको छ ।

अनलाइनखबरसँगको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा उनले अस्ट्रेलिया नगई नेपालमै बसेको बताएकी थिइन् । 

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर सानैमा अस्ट्रेलियाबाट फर्कें’

प्रशंसा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतमा रहेका व्यक्तिको नाममा भोट हालेको भन्दै डडेल्धुरामा विवाद

भारतमा रहेका व्यक्तिको नाममा भोट हालेको भन्दै डडेल्धुरामा विवाद
कोही १०७ त कोही १०२ वर्षका : जसले सन्ततीका खातिर भोट हाले

कोही १०७ त कोही १०२ वर्षका : जसले सन्ततीका खातिर भोट हाले
कैलालीका १०७ वर्षीय जनकलालले गरे मतदान

कैलालीका १०७ वर्षीय जनकलालले गरे मतदान
स्याङ्जामा दिउँसो ३ बजेसम्म ४१ प्रतिशत मत खस्यो

स्याङ्जामा दिउँसो ३ बजेसम्म ४१ प्रतिशत मत खस्यो
जेष्ठ मतदाताका अपेक्षा : अब हाम्रा नाति-नातिनाले दु:ख नपाउन्

जेष्ठ मतदाताका अपेक्षा : अब हाम्रा नाति-नातिनाले दु:ख नपाउन्
तीन पुस्ताले दियो जीवनमै पहिलो मतदान

तीन पुस्ताले दियो जीवनमै पहिलो मतदान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित