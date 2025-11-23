स्याङ्जामा दिउँसो ३ बजेसम्म ४१ प्रतिशत मत खस्यो

२१ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्लामा दिउँसो ३ बजेसम्म झन्डै ४१ प्रतिशत मत खसेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर रहेको कुल दुई लाख ४८ हजार ८१६ मत मध्ये दिउँसो ३ बजेसम्म एक लाख एक हजार ४११ मत खसेको छ । जुन ४०.७६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
स्याङ्जाका दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १ मा ३५.३६ प्रतिशत मत खसेको छ भने क्षेत्र नम्बर २ मा ४६.७४ प्रतिशत मत खसेको छ ।
