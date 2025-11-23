सल्यानमा ३० प्रतिशत मत खस्यो

२१ फागुन, सल्यान । सल्यानमा दिउँसो १ बजे सम्म ३० प्रतिशत मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा रहेका सबै ११७ मतदान स्थलमा शान्तिपूर्ण मतदान भइरहेको पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । प्रत्येक मतदान स्थलको वरपर नियमित गस्तीको व्यवस्था गरिएको छ ।
सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवकुमार सापकोटाका अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली गस्ती गरिरहेको छ । हालसम्म जिल्लामा कुनै अप्रिय घटना नघटेको उनले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4