+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘चुनाव शान्तिपूर्ण, मतगणना आजैबाट’

मतगणनास्थलमा सबै ठाँउको मतपेटिका आउनासाथ मतगणना सुरु हुन्छ । आजै बेलुकीदेखि नै सुरु हुनसक्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले बिहीबार अपरान्ह ३ बजेसम्म करिब ५० प्रतिशत मत खसेको आंकलन गरेको छ।
  • निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट मत विवरण अद्यावधिक भइरहेको र ५ बजेसम्म इन्ट्री पूरा हुने बताउनुभयो।
  • मतदानपछि मतपेटिका हेलिकप्टरबाट ल्याउने योजना छ र मतगणना आजै बेलुकीदेखि सुरु हुनसक्छ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार अपरान्ह ३ बजेसम्म करिब ५० प्रतिशत मत खसेको आंकलन गरेको छ । निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले अनलाइनखबरसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा करिव ४० देखि ५० प्रतिशत मत खसेको र त्यसको अद्यावधिक विवरण आइरहेको बताइन् । आयुक्त तुलाधरसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

अहिलेसम्म मतदानको अवस्था के छ ?

अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट नै विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रम चलिरहेको छ । विवरण प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेपछि हामीले प्रकाशित गर्नेछौं । कहि धेरै मतदान भएको देखिन्छ । कतै विवरण अद्यावधिक गर्ने काम चलिरहेको छ । सालाखाला ४० देखि माथि ४५ सम्म र कतिपयमा ५० स्थानमा मत खसेको छ ।

मतदानको अद्यावधिक विवरण कति बेलासम्म आउला ?

हामीले आफ्नो प्रणालीमा अपडेट गरिरहेका छौं । मतदाताको भीड भएको ठाँउमा कर्मचारीहरूलाई विवरण इन्ट्री गर्न समय लागेको छ । कतै फुर्सद भएको अवस्थामा कर्मचारीले इन्ट्री गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, ५ बजेसम्म इन्ट्री भइसक्छ होला ।

 केही ठाँउमा मतदान स्थगित भएको कुरा आएको छ ? किन होला ?

सुचारु भइरहेको छ । दोलखामा पनि फेरि मतदान सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सर्वदलीय बैठक बसेको यहाँले पनि जानकारी पाइसक्नुभएको होला । सबै क्षेत्रमा मतदान भइरहेको छ ।

अहिलेसममको अवस्थामा विगतको तुलनामा यसपालीको निर्वाचन कस्तो हो ?

विगतभन्दा राम्रोसँग निर्वाचन भएको पाएका छौं । अहिलेसम्म सबै केन्द्रहरुमा मतदान चालु हुनु भनेको धेरै राम्रो हो । यसले स्वतः अघिल्लो भन्दा राम्रो मतदान भएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा आज कसरी मतपेटिका व्यवस्थापन गरिन्छ ?

मतदान भइसकेपछि हामीले हेलिकप्टरबाट ल्याउने योजना छ । आजैदेखि त्यसको शुरुवात हुन्छ ।

अनि कहिलेदेखि र कसरी मतगणना सुरु हुन्छ ?

मतगणनास्थलमा सबै ठाँउको मतपेटिका आउनासाथ मतगणना सुरु हुन्छ । आजै बेलुकीदेखि नै सुरु हुनसक्छ ।

कहिलेसम्म नतिजा आउला ?

निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो मतगणनाको नतिजा दिने कोशिस गरिरहेको छ ।

आजको मतदानबारे आयोगले आज कतिबेलासम्म आफ्नो विवरण दिनसक्छ ?

हामीले अपरान्ह ६ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ यहाँहरुले सबै कुरा पाउनुहुन्छ ।

डा जानकी तुलाधर निर्वाचन आयुक्त
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित