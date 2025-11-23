सिन्धुपाल्चोकमा करिब ५२ प्रतिशत मत खस्यो

२१ फागुन, चौतारा । सिन्धुपाल्चोकमा करिब ५२ प्रतिशत मतदान भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान मतदान सम्पन्न भएकोे हो ।
मेलम्ची नगरपालिका–१० स्थित शीतलादेवी माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा सामान्य विवादका कारण केहीबेर मतदान अवरुद्ध भएको थियो ।
छिटपुट सामान्य विवाद बाहेक जिल्लाभर मतदान प्रक्रिया सौहार्दपुर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुपाल्चोकमा कुल २ लाख ७४ हजार ९ सय ९८ मतदाता रहेका छन् ।
जिल्लाका १२ स्थानीय तह र १०३ वडामा १ सय ४६ मतदान स्थलमार्फत ३ सय ३८ मतदान केन्द्रबाट मतदान भएको हो ।
दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा १८–१८ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
अहिले मतपेटिका संकलन गरि सुरक्षीत रुपमा मत गणना स्थलमा ल्याउने काम सुरु भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4