काठमाडौं–२ मा पनि रास्वपाकै उम्मेदवारको सुरुवाती अग्रता

२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ ।
शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ को गन्दा रास्वपाका उम्मेदवार सुनिल केसीले अग्रता लिएका हुन् । उनको ४२४ मत छ ।
त्यस्तै, एमालेका मणिराम फूयाँलले २३६ मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसका कविर शर्माले १८९ मत प्राप्त गरि तेस्रो स्थानमा रहँदा राप्रपाकी कुन्ति पोखरेल ५७ मत ल्याएर चौथो स्थानमा छिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4