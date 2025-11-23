काठमाडौं–१० मा पनि रास्वपाकै फराकिलो अग्रता

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० को गणना जारी छ ।
प्रारम्भिक गणनाका क्रममा यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिएको छ ।
दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर १ को मतगणना गर्दा रास्वपाका प्रदीप विष्टले १२४६ मत ल्याएर सुरुवाती अग्रता लिएका हुन् ।
त्यस्तै, रास्वपालाई पछ्याउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हिमाल कार्कीले २४६ मत पाएका छन् ।
नेकपा एमालेका उम्मेदवार विनोद श्रेष्ठले १६७ मत पाउँदा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी रुपा महर्जनले २८ मत पाएकी छन् ।
