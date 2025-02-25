टी२० विश्वकपमा शतकको कीर्तिमान : एकै संस्करणमा बन्यो ७ शतक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारत र श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको १०औं आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा ७ शतक प्रहार भइसकेका छन् जुन एकै संस्करणमा सबैभन्दा धेरै शतक हो ।
- पाकिस्तानका शाहिबजादा फरान एकै संस्करणमा दुई शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् ।
- न्युजिल्याण्डका फिन एलेनले सेमिफाइनलमा ३३ बलमै शतक प्रहार गर्दै टी२० विश्वकपकै सबैभन्दा छिटो शतकको कीर्तिमान बनाएका छन् ।
२२ फागुन ,काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा शतकको वर्षा भइरहँदा शतकको विभिन्न खालको कीर्तिमान बनेको छ ।
टी२० विश्वकपमा यसअघि ९ संस्करण सम्पन्न हुँदा जम्मा ११ शतक बनेका थिए । एकै संस्करणमा बढीमा २ शतक मात्र बनेको थियो भने कुनै संस्करणमा शतक नै बनेन । ९ मध्ये ७ संस्करणमा शतक प्रहार हुँदा दुई संस्करण शतकविहिन बनेको थियो ।
तर भारत र श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको १०औं संस्करणको टी२० विश्वकपमा कीर्तिमानी शतक बनेको छ ।
१०औं संस्करणमा शतकको वर्षा नै भयो । फाइनलअघि सम्म यस संस्करणमा ७ शतक प्रहार भइसकेको छ । जुनै आफैँमा कीर्तिमान हो ।
यस्तै यसअघि एकै एक खेलाडीले क्रिस गेलले मात्र फरक संस्करणमा गरेर दुई शतक प्रहार गरेका थिए । तर यस पटक एकै संस्करणमा पाकिस्तानका बाहिबजादा फरानले दुई शतक प्रहार गर्दै कीर्तिमान बनाए ।
यसअघि अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडीले एकै संस्करणमा दुई शतक बनाउन सकेको थिएन ।
यस पटक शतक प्रहारमा बनेका कीर्तिमानहरु यस्ता छन् ।
एकै संस्करणमा सबैभन्दा धेरै शतक
यस पटक अहिलेसम्म ७ शतक प्रहार भइसकेका छन् । जसमा पाकिस्तानका ओपनर शाहिबजादा फरानले दुई शतक प्रहार गरे ।
उनले समूह चरणमा नामिबिया विरुद्ध अविजित १०० रन प्रहार गर्दा सुपर ८ मा श्रीलंका विरुद्ध १०० रन बनाएका थिए ।
यस्तै यस संस्करणको पहिलो शतक श्रीलंकाका ओपनर पथुम निसन्काले समू चरणमा अष्ट्रेलिया विरुद्ध बनाएका थिए । उनले अविजित १०० रन बनाएका थिए ।
यस्तै क्यानडाका युवराज सम्राले न्युजिल्याण्ड विरुद्ध ११० रन बनाएका थिए ।
यसैगरी इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी ब्रुकले सुपर ८ मा पाकिस्तान विरुद्ध १०० रन बनाएका थिए ।
यस्तै दुवै सेमिफाइनलमा शतक बन्यो । जुन अर्को कीर्तिमान बन्यो ।
पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्डका फिन एलेनले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध अविजित १०० रन बनाए ।
यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डका ज्याक बेथेलले भारत विरुद्ध १०५ रन बनाए ।
यसअघि पहिलो संस्करणमा वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए ।
सन् २०१० को तेस्रो संस्करणमा भारतका सुरेश रैनाले दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकाका माहेला जयबर्धनेले जिम्बाब्वे विरुद्ध शतक बनाएका थिए ।
न्युजिल्याण्डका ब्रेन्डन म्याकुलमले सन् २०१२ मा भएको चौथो संस्करणमा बंगलादेश विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए । सन् २०१४ मा भएको पाँचौ संस्करणमा इंग्ल्यान्डका एलेक्स हेलसले श्रीलंका तथा पाकिस्तानका अहमेद शेहजादले बंगलादेश विरुद् शतक प्रहार गरेका थिए ।
सन् २०१६ मा भएको छैटौं संस्करणमा बंगलादेशका तमिम इकवालले ओमान विरुद्ध र वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले इंगल्यान्ड विरुद्ध शतक बनाएका थिए ।
सन् २०२१ को सातौं संस्करणमा इंग्ल्यान्डका जोस बटलरले श्रीलंका विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए भने सन् २०२२ को आठौं संस्करणमा दक्षिण अफ्रिकाका राइले रुसोले बंगलादेश विरुद्ध र न्युजिल्याण्डका ग्लेन फिलिप्सले श्रींलका विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए ।
सन् २००९ को दोस्रो र २०२४ को नवौँ संस्करणमा भने कुनै शतक प्रहार भएन ।
एकै ब्याटरले बनाएको २ शतक
पाकिस्तानका शाहिबजाद फरान एकै संस्करणमा दुई शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । पाकिस्तानका लागि ओपनिङ गरेका उनले समूह चरणमा नामिबिया विरुद्ध अविजित १०० रन बनाएका थिए । उनले ५८ बलमा ११ चौका र ४ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
यस्तै सुपर ८ मा उनले श्रीलंका विरुद्ध ६० बल खेल्दै ९ चौका र ५ छक्का मदतमा १०० रन नै बनाएका थिए । फराक टी२० विश्वकपमा दुई शतक प्रहार गर्ने समग्रमा दोस्रो र एकै संस्करणमा दुई शतक हान्ने पहिलो खेलाडी बनेका हुन् ।
यसअघि वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले दुई फरक संस्करणमा गरी दुई शतक प्रहार गरेका थिए ।
सबैभन्दा छिटो शतक
यस पटक टी२० विश्वकपकै सबैभन्दा छिटो शतक पनि बन्यो । न्युजिल्याण्डका ओपनर फिन एलेनले सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध ३३ बलमै शतक प्रहार गरे ।
उनले विजयी चौका प्रहार गर्दै शतक पूरा गर्दै सबैभन्दा छिटो शतकको कीर्तिमान बनाएका हुन् । उनले १० चौका र ८ छक्का प्रहार गरेका थिए । यसअघि सन् २०१६ मा क्रिस गेलले इंग्ल्यान्ड विरुद्ध ४८ बलमा शतक प्रहार गरेका थिए ।
सबैभन्दा कान्छो शतकधारी
यस संस्करणमा टी२० विश्वकपमा सबैभन्दा कम उमेर शतक हान्ने खेलाडीको पनि नयाँ कीर्तिमान बन्यो । उनले ६५ बल खेल्दै ११ चौका र ६ छक्का मदतमा ११० रन बनाएका थिए ।
क्यानडाका १९ वर्षिय युवराज सम्राले न्युजिल्याण्ड विरुद्ध शतक प्रहार गर्दै उक्त कीर्तिमान बनाएका हुन् । उनले शतक प्रहार गर्दा १९ वर्ष १४१ दिनका थिए । यसअघि सन् २०१४ मा पाकिस्तानका अहमद शेहजादले २२ वर्ष १२७ दिनका हुँदा शतक प्रहार गर्दै यो कीर्तिमान बनाएका थिए ।
सम्राको शतकमा क्यानडाले १७३ रन बनाएपनि जित हात पार्न सकेन । न्युजिल्याण्डले १५.१ ओभरमा १७६ रन बनाउँदै ८ विकेटले खेल जितेको थियो ।
एकै देशका दुई खेलाडीको शतक
यस पटक एकै राष्ट्रका दुई खेलाडीले शतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान पनि बन्यो । इंग्लयाण्डबाट कप्तान ह्यारी ब्रुक र युवा अलराउण्डर ज्याक बेथेले एकै संस्करणमा शतक प्रहार गरे ।
ब्रुकले सुपर ८ मा पाकिस्तान विरुद्ध ५१ बलमा १० चौका र ४ छक्का मदतमा १०० रन बनाएका थिए ।
यस्तै बेथेलले सेमिफाइनलमा आयोजक भारत विरुद्ध १०५ रन बनाए । ४८ बल खेल्दै उनले ८ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे ।
तर बेथेललको शतक इंग्लयान्डलाई जिताउन भने सकेन । २५४ रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्लयान्डले बेथलको शतक मदतमा २४७ रन मात्र बनाउन सकेपछि ७ रनले पराजित हुँदै फाइनल पुग्न सकेन ।
प्रतिक्रिया 4