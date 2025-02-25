+
टी२० विश्वकपमा शतकको कीर्तिमान : एकै संस्करणमा बन्यो ७ शतक

२०८२ फागुन २२ गते ११:४६ २०८२ फागुन २२ गते ११:४६

गोविन्दराज नेपाल

गोविन्दराज नेपाल

टी२० विश्वकपमा शतकको कीर्तिमान : एकै संस्करणमा बन्यो ७ शतक

  • भारत र श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको १०औं आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा ७ शतक प्रहार भइसकेका छन् जुन एकै संस्करणमा सबैभन्दा धेरै शतक हो ।
  • पाकिस्तानका शाहिबजादा फरान एकै संस्करणमा दुई शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् ।
  • न्युजिल्याण्डका फिन एलेनले सेमिफाइनलमा ३३ बलमै शतक प्रहार गर्दै टी२० विश्वकपकै सबैभन्दा छिटो शतकको कीर्तिमान बनाएका छन् ।

२२ फागुन ,काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा शतकको वर्षा भइरहँदा शतकको विभिन्न खालको कीर्तिमान बनेको छ ।

टी२० विश्वकपमा यसअघि ९ संस्करण सम्पन्न हुँदा जम्मा ११ शतक बनेका थिए । एकै संस्करणमा बढीमा २ शतक मात्र बनेको थियो भने कुनै संस्करणमा शतक नै बनेन । ९ मध्ये ७ संस्करणमा शतक प्रहार हुँदा दुई संस्करण शतकविहिन बनेको थियो ।

तर भारत र श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको  १०औं संस्करणको टी२० विश्वकपमा कीर्तिमानी शतक बनेको छ ।

१०औं संस्करणमा शतकको वर्षा नै भयो । फाइनलअघि सम्म यस संस्करणमा ७ शतक प्रहार भइसकेको छ । जुनै आफैँमा कीर्तिमान हो ।

यस्तै यसअघि एकै  एक खेलाडीले क्रिस गेलले मात्र फरक संस्करणमा गरेर दुई शतक प्रहार गरेका थिए । तर यस पटक एकै संस्करणमा पाकिस्तानका बाहिबजादा फरानले दुई शतक प्रहार गर्दै कीर्तिमान बनाए ।

यसअघि अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडीले एकै संस्करणमा दुई शतक बनाउन सकेको थिएन ।

यस पटक शतक प्रहारमा बनेका कीर्तिमानहरु यस्ता छन् ।

एकै संस्करणमा सबैभन्दा धेरै शतक

यस पटक अहिलेसम्म ७ शतक प्रहार भइसकेका छन् । जसमा पाकिस्तानका ओपनर शाहिबजादा फरानले दुई शतक प्रहार गरे ।

उनले समूह चरणमा नामिबिया विरुद्ध अविजित १०० रन प्रहार गर्दा सुपर ८ मा श्रीलंका विरुद्ध १०० रन बनाएका थिए ।

यस्तै यस संस्करणको पहिलो शतक श्रीलंकाका ओपनर पथुम निसन्काले समू चरणमा अष्ट्रेलिया विरुद्ध बनाएका थिए । उनले अविजित १०० रन बनाएका थिए ।

यस्तै क्यानडाका युवराज सम्राले न्युजिल्याण्ड विरुद्ध ११० रन बनाएका थिए ।

यसैगरी इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी ब्रुकले सुपर ८ मा पाकिस्तान विरुद्ध १०० रन बनाएका थिए ।

यस्तै दुवै सेमिफाइनलमा शतक बन्यो । जुन अर्को कीर्तिमान बन्यो ।

पहिलो सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्डका फिन एलेनले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध अविजित १०० रन बनाए ।

यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डका ज्याक बेथेलले भारत विरुद्ध १०५ रन बनाए ।

यसअघि पहिलो संस्करणमा वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए ।

सन् २०१० को तेस्रो संस्करणमा भारतका सुरेश रैनाले दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकाका माहेला जयबर्धनेले जिम्बाब्वे विरुद्ध शतक बनाएका थिए ।

न्युजिल्याण्डका ब्रेन्डन म्याकुलमले सन् २०१२ मा भएको चौथो संस्करणमा बंगलादेश विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए । सन् २०१४ मा भएको पाँचौ संस्करणमा इंग्ल्यान्डका एलेक्स हेलसले श्रीलंका तथा पाकिस्तानका अहमेद शेहजादले बंगलादेश विरुद् शतक प्रहार गरेका थिए ।

सन् २०१६ मा भएको छैटौं संस्करणमा बंगलादेशका तमिम इकवालले ओमान विरुद्ध र वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले इंगल्यान्ड विरुद्ध शतक बनाएका थिए ।

सन् २०२१ को सातौं संस्करणमा इंग्ल्यान्डका जोस बटलरले श्रीलंका विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए भने सन् २०२२ को आठौं संस्करणमा दक्षिण अफ्रिकाका राइले रुसोले बंगलादेश  विरुद्ध र न्युजिल्याण्डका ग्लेन फिलिप्सले श्रींलका विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए ।

सन् २००९ को दोस्रो र २०२४ को नवौँ संस्करणमा भने कुनै शतक प्रहार भएन ।

एकै ब्याटरले बनाएको २ शतक

पाकिस्तानका शाहिबजाद फरान एकै संस्करणमा दुई शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । पाकिस्तानका लागि ओपनिङ गरेका उनले समूह चरणमा नामिबिया विरुद्ध अविजित १०० रन बनाएका थिए । उनले ५८ बलमा ११ चौका र ४ छक्का प्रहार गरेका थिए ।

यस्तै सुपर ८ मा उनले श्रीलंका विरुद्ध ६० बल खेल्दै ९ चौका र ५ छक्का मदतमा १०० रन नै बनाएका थिए । फराक टी२० विश्वकपमा दुई शतक प्रहार गर्ने समग्रमा दोस्रो र एकै संस्करणमा दुई शतक हान्ने पहिलो खेलाडी बनेका हुन् ।

यसअघि वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले दुई फरक संस्करणमा गरी दुई शतक प्रहार गरेका थिए ।

सबैभन्दा छिटो शतक

यस पटक टी२० विश्वकपकै सबैभन्दा छिटो शतक पनि बन्यो । न्युजिल्याण्डका ओपनर फिन एलेनले सेमिफाइनलमा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध ३३ बलमै शतक प्रहार गरे ।

उनले विजयी चौका प्रहार गर्दै शतक पूरा गर्दै सबैभन्दा छिटो शतकको कीर्तिमान बनाएका हुन् । उनले १० चौका र ८ छक्का प्रहार गरेका थिए । यसअघि सन् २०१६ मा क्रिस गेलले इंग्ल्यान्ड विरुद्ध ४८ बलमा शतक प्रहार गरेका थिए ।

सबैभन्दा कान्छो शतकधारी

यस संस्करणमा टी२० विश्वकपमा सबैभन्दा कम उमेर शतक हान्ने खेलाडीको पनि नयाँ कीर्तिमान बन्यो । उनले ६५ बल खेल्दै ११ चौका र ६ छक्का मदतमा ११० रन बनाएका थिए ।

क्यानडाका १९ वर्षिय युवराज सम्राले न्युजिल्याण्ड विरुद्ध शतक प्रहार गर्दै उक्त कीर्तिमान बनाएका हुन् । उनले शतक प्रहार गर्दा १९ वर्ष १४१ दिनका थिए । यसअघि सन् २०१४ मा पाकिस्तानका अहमद शेहजादले २२ वर्ष १२७ दिनका हुँदा शतक प्रहार गर्दै यो कीर्तिमान बनाएका थिए ।

सम्राको शतकमा क्यानडाले १७३ रन बनाएपनि जित हात पार्न सकेन । न्युजिल्याण्डले १५.१ ओभरमा १७६ रन बनाउँदै ८ विकेटले खेल जितेको थियो ।

एकै देशका दुई खेलाडीको शतक

यस पटक एकै राष्ट्रका दुई खेलाडीले शतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान पनि बन्यो । इंग्लयाण्डबाट कप्तान ह्यारी ब्रुक र युवा अलराउण्डर ज्याक बेथेले एकै संस्करणमा शतक प्रहार गरे ।

ब्रुकले सुपर ८ मा पाकिस्तान विरुद्ध ५१ बलमा १० चौका र ४ छक्का मदतमा १०० रन बनाएका थिए ।

यस्तै बेथेलले सेमिफाइनलमा आयोजक भारत विरुद्ध १०५ रन बनाए । ४८ बल खेल्दै उनले ८ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे ।

तर बेथेललको शतक इंग्लयान्डलाई जिताउन भने सकेन । २५४ रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्लयान्डले बेथलको शतक मदतमा २४७ रन मात्र बनाउन सकेपछि ७ रनले पराजित हुँदै फाइनल पुग्न सकेन ।

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

गोविन्दराज नेपाल
