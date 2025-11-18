रञ्जुलाई बधाई दिँदै रवीन्द्रले भने- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढता कायम होस्

२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर-१ बाट विजयी भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की उम्मेदवार रञ्जु दर्शनालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले बधाई दिएका छन् ।
१५ हजार ४५५ मतसहित विजयी भएकी दर्शनालाई मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मिश्रले लेखेका छन्, ‘तपाईंलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रुपान्तरणप्रति तपाईंको इमान र दृढता कायम रहोस् ।’
दर्शनालाई मिश्रले १०/११ वर्ष पहिला जुन फोटो सेयर गर्दै प्रशंसा र आशा व्यक्त गरेका थिए । अहिले त्यही फोटो सेयर गर्दै मिश्रले बधाई दिएका छन् ।
दर्शना विजयी हुँदा ६ हजार ३६४ मतसहित कांग्रेस उम्मेदवार प्रबल थापा क्षेत्री दोस्रो र ३ हजार ९७२ मतसहित मिश्र तेस्रो भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4