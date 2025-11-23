News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मोरङमा रास्वपा उम्मेदवार कृष्ण कार्कीका प्रतिनिधि दुर्गा रेग्मीको मतगणना स्थल नजिकै खाना खाने क्रममा मृत्यु भएको छ।
- एसपी कवित कटुवालले रेग्मी ११:४५ बजे बेहोस भएर रंगेली अस्पताल लगिएको र चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको बताए।
- रेग्मी रंगेली–९ का ५० वर्षीय नागरिक थिए र मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि थिए।
२२ फागुन, काठमाडौं । मोरङमा रास्वपा उम्मेदवारका प्रतिनिधिको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रंगेली–९ बस्ने ५० वर्षीय दुर्गा रेग्मी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी कवित कटुवालले बताए ।
उनका अनुसार मतगणना स्थल नजिकै खाना खाने क्रममा उनी ११ : ४५ बजे एक्कासी बेहोस भएर ढलेका थिए । उनलाई उपचारका लागि रंगेली अस्पताल लगिएको थियो । अस्ताललका चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका हुन् ।
उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का रास्वपा उम्मेदवार कृष्ण कार्कीका प्रतिनिधि थिए ।
