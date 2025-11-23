बैतडीमा रास्वपाको सुरुवाती अग्रता, पछ्याउँदै कांग्रेस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बैतडीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरिमोहन भण्डारीले ५२८ मत गणनामा १७६ मत ल्याएर अग्रता बनाएका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चतुरबहादुर चन्दले १६७ मत ल्याएर हरिमोहन भण्डारीलाई पछ्याइरहेका छन्।
- बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा ७३ हजार १४८ मतदाताले मतदान गरेका थिए र मतगणना दिउँसो साढे एक बजेपछि सुरु गरिएको हो।
२२ फागुन, बैतडी । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत बैतडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुरुवाती अग्रता बनाएको छ । ५२८ मत गणना हुँदा रास्वपाका हरिमोहन भण्डारीले १७६ मत ल्याएका छन् ।
उनलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चतुरबहादुर चन्दले १६७ मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् । यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवार दामोदर भण्डारीले ९७ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार परमान्नद भट्टले ३९ मत ल्याएका छन् ।
यहाँ दिउँसो साढे एक बजेपछि मतगणना सुरु गरिएको हो । बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा ७३ हजार १४८ मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
