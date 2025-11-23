सिन्धुली-२ : रास्वपाका गजुरेललाई सुरुवाती अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिन्धुली–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार आशिष गजुरेलले प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार ५ सय ९८ मत प्राप्त गरी अग्रता लिएका छन्।
- नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार सुशीला थिङले ४ सय ३५ मत प्राप्त गरेकी छन्।
- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लेखनाथ दाहालले ४ सय २१ मत र नेकपा (एमाले)का मनोजजंग थापाले ३ सय ४१ मत प्राप्त गरेका छन्।
२२ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुली–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार आशिष गजुरेलले अग्रता लिएका छन ।
प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार रास्वपाका गजुरेलले ५ सय ९८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसकी उम्मेदवार सुशीला थिङले ४ सय ३५ मत, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लेखनाथ दाहालले ४ सय २१ मत र नेकपा (एमाले)का मनोजजंग थापाले ३ सय ४१ मत प्राप्त गरेका छन ।
