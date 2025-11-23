मकवानपुर-१ : रास्वपाको अग्रता, दोस्रोमा कांग्रेस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाश गौतम १ हजार ८ सय ४७ मतसहित अग्र स्थानमा छन्।
- नेपाली कांग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले ६ सय ५४ मत पाएकी छिन्।
- मतगणना अनुसार एमालेका रामेश्वर राना मगरले २ सय ८५ र नेकपाका विजय गौतमले ९५ मत पाएका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रकाश गौतम १ हजार ८ सय ४७ मतसहित अग्र स्थानमा छन् ।
दोस्रो स्थानमा रहेकी नेपाली कांग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले ६ सय ५४ मत पाएकी छिन् ।
तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेदवार रामेश्वर राना मगरले २ सय ८५ र चौथोमा रहेका नेकपा उम्मेदवार विजय गौतमले ९५ मत पाएका छन् । मतगणना जारी छ ।
