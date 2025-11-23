झापा-५ : साढे १६ हजार बढी मतले बालेनको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले २२ हजार ७४२ मत पाउँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १६८७८ मतान्तरले पछि पारेका छन्।
- राति १ बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसकी मन्धरा चिमोरियाले ६९९ मत र नेकपाका रञ्जित तामाङले ५८५ मत पाएका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । राति १ बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार बालेनले २२ हजार ७४२ मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ हजार ८६४ मत ल्याएका छन् ।
बालेन र केपी ओलीबीच १६८७८ मतान्तर छ ।
नेपाली कांग्रेसकी मन्धरा चिमोरियाले ६९९ र नेकपाका रञ्जित तामाङले ५८५ मत ल्याएका छन् ।
