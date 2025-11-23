झापा-५ मा अग्रता बढाउँदै बालेन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा-५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत बालेन्द्र शाहले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ११ हजार ८२५ मतले अग्रता बनाएका छन्।
- शाहले १५ हजार १६९ मत प्राप्त गरेका छन् भने ओलीले ३ हजार ३४४ मत प्राप्त गरेका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत झापा-५ मा बालेन्द्र शाहले केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अग्रता अझ फराकिलो बनाएका छन् ।
पछिल्लो मतपरिणामअनुसार रास्वपाका उम्मेदवार शाहले १५ हजार १६९ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले ३ हजार ३४४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
शाह र ओलीबीच अहिले ११ हजार ८२५ मतको फरक छ ।
