+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
एस्प्रेसो :

रवि-बालेनको विजय, ओलीको पराजय, गगनको के ?

जेनजी विद्रोहपछि भएको आम चुनाव ०८२ को प्रारम्भिक मतादेशले रास्वपा, कांग्रेस र एमालेका लागि के सन्देश दिएको छ ? एक चिरफारः

0Comments
Shares
बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत
२०८२ फागुन २२ गते २०:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी (रास्वपा)ले ०७९ मा १२ लाखभन्दा बढी मत पाएको र बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तोकेर चुनावमा गएकाले अभूतपूर्व जनसमर्थन पाएको छ।
  • एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि विधान संशोधन गराएर ७० वर्षको उमेरहद हटाएका थिए र पार्टीमा एकल अधिकार जमाएका थिए।
  • कांग्रेसमा गगन थापाले सुधारको माग राखेका छन् तर पार्टीमा गुट होइन गिरोह रहेको र सुधारका लागि चुनौतीहरू रहेको बताइएको छ।

भनिन्छः इतिहासबाट हामी यो कुरा सिक्छौं– हामी केही पनि सिक्दैनौं । बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तोकेर चुनावमा गएपछि रास्वपाले पाइरहेको अभूतपूर्व जनसमर्थन विगतदेखिका आशाहरूको निरन्तरता हो । तर त्यसअघि ०७९ मा पार्टी खुलेको केही महिनामै जनताले रास्वपालाई दिएको १२ लाख बढी मत, अनि २१ सिटको भावार्थ भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले ठम्याउन सकेको फिटिक्कै देखिएन ।

याद गरौं, त्यसअघि इनफ् इज इनफ् अभियान चलिसकेको थियो । बालेनले कांग्रेस र एमालेजस्ता शक्तिशाली संगठन आधार भएका दलले खडा गरेका काठमाडौं मेयर उम्मेदवारलाई आफ्नो एकल स्वतन्त्र उम्मेदवारीकै बलमा हराइदिएका थिए । अनि ०७९ मंसिरको आम चुनावअघि सामाजिक सञ्जालमा नो नट् अगेनको अभियान चलिसकेको थियो । त्यसै बीचमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा उदय भइसकेको थियो ।

अहिले रास्वपाले जुन भारी मतसँगै अपेक्षाको भारीसमेत बोकिरहेको छ, यस्तै अपेक्षाको भारी कुनै बेला जनताले प्रचण्डलाई बोकाइदिएका थिए ।

प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत सहकर्मीहरू औसतभन्दा कमजोर दरिन थालेसँगै जनताले केपी शर्मा ओलीलाई पनि यस्तो भारी बोकाइदिएका थिए । राष्ट्रवाद र विकासको आवरणमा ओलीलाई केही पटक शंकाको लाभ पनि दिए । कांग्रेसका नेताहरूले पनि इतिहासमा यस्तो भारी बोक्ने अवसर पाएका थिए । साँचो अर्थमा भन्दा कांग्रेस नै नेपाली माटोमा सबैभन्दा बढी जरा गाडेको पुरानो संस्था पनि बनेको थियो ।

आखिर यी पात्र र पार्टीहरूलाई समयक्रममा बलियो र कमजोर बनाउने त जनता जनार्दन नै थिए ।

तर गठबन्धन र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा प्रचण्ड, ओली र शेरबहादुर देउवाहरू जनताबाट यस्तरी काटिँदै गए कि, तिनले आफू सधैंका लागि निर्वाचित भएर आएको होइन, केही अवधिका लागि मात्रै हो भन्ने बिर्से । तिनले आफूले पाएको शक्ति खासमा जनताले आवधिक रूपमा राख्न दिएको नासोमात्रै हो भन्ने बिर्से । ओली त अझै १०–१५ कार्यकारी भूमिकामा बस्न चाहन्थे । उनको पार्टीले सम्झाउन सकेन ओलीलाई । मतदाताले नै सम्झाइदिनुपर्‍यो– बा, बुढो ज्यानलाई दुःख नदिनुहोस् । अब आराम गर्नुहोस् ।

जेनजी विद्रोहसँगै ओलीको शासन त ढलिसकेको थियो, तर ओली–अहम्को आसन ढलिसकेको थिएन । यो पंक्तिकारले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई दुई साताअघि उनकै गृहनगर घोराहीको मधुवन होटलमा भनेको थियो– ‘तपाईं नै पार्टी अध्यक्ष बनेको भए पनि एमालेमा ताजा हावा प्रवाहित हुने थियो । आखिर ओलीका बाँकी इच्छाहरू केही भए कार्यान्वयन भइहाल्ने थिए ।’

शंकरले दिएको जवाफतिर नजाउँ । त्यो अब असान्दर्भिक भइसक्यो ।

एमालेमा जबजका व्याख्याता, मदन–ओलीका अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भनी खुब बढाइँचढाइँ गरिँदै आएका शंकरको त्यस्तै एउटा असान्दर्भिक प्रस्ताव थियो– दुईदलीय प्रणालीको । बहुदलीय जनवादको नीति कार्यान्वयन गर्न गएको पार्टीको महासचिवले वाम खेमाबाट एमाले, उदार वा दक्षिणपन्थी खेमाबाट कांग्रेसमात्रै रहने विचार राख्दा त्यसउपर आलोचनात्मक कोण निकै कम आयो ।

आज कल्पना गरौं त । रास्वपाले देशभर घण्टी बजाएको क्षण शंकरको दुईदलीय नीति कार्यान्वयन भएको भए के हुँदो हो ?

अलिक अगाडि मैले व्यंग्यमा भनेको थिएँ– कम्युनिस्टहरू हार्दैनन् । कि त जित हुन्छ, कि त धाँधली ।

यो चुनावबाट त अब धाँधली भन्ने ठाउँ पनि रहेन एमालेका लागि ।

अर्को एउटा कल्पना गरौं ।

०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर बनाएको गठबन्धन, अनि पार्टीले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको दुईबुँदे कार्यसूचीको ४० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गरेको हुन्थ्यो भने ०७९ मा रास्वपा, जनमत पार्टीहरूको उदय हुने थियो होला ?

०८१ असारमा ओली र देउवाबीच बनेको गठबन्धनले साँच्चिकै संविधान संशोधनको बाचामा टिकेर अघि बढेको भए, अनि सुशासनका न्युनतम काममात्रै भए पनि अघि बढाएको भए उनीहरूले जेनजी विद्रोह देख्नुपर्ने थियो होला ?

यति गर्दागर्दै पनि जेनजी विद्रोह भए छ रे ! गोदावरीको विधान महाधिवेशनका बेला ओलीले बोलेका उग्र बोलीमा लगाम लगाएका हुन्थे भने, कोशीका मन्त्रीको ठक्कर ढलेकी बालिकाबारे अमानवीय टिप्पणी नगरेका हुन्थे भने त्यो विद्रोह उछालिन्थ्यो होला ?

विदेशी षड्यन्त्रका कथा हाल्दै गरौंला । तर माथिका गल्तीहरू विदेशीले होइन, स्वदेशी नेताका अयोग्यताका कारण सम्पन्न भएका थिए । जेनजी विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौमा सुरक्षा तयारी र समन्वयमा गम्भीर चुक विदेशीले गराएका थिएनन् । संसद भवनसम्म बच्चा पठाउनेहरूको गल्ती इतिहासमा जसरी लेखिने छ, ती बच्चाहरूलाई ठुइँठुइँ गोली ठोक्नेहरूको इतिहास पनि त्यसरी नै लेखिने छ ।

माथि नै भनियो, इतिहासबाट हामी यति मात्रै सिक्छौं, कि इतिहासबाट हामी केही पनि सिक्दैनौं ।
सिकेको भए २४ भदौमा विध्वंश र उत्पात मच्चिनुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आइसकेको हुने थियो । तर त्यस बेलाका सन्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यसको सट्टामा बोलेको बोली सम्झौं त ? के त्यो मतदाताबाट दण्डित हुन योग्य थिएन र ?

ओली गणतन्त्रकालका राजा ज्ञानेन्द्रजस्ता भएका थिए, अनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चाहिँ उनका सन्चारमन्त्री टंक ढकालजस्ता । इतिहासबाट हामी केही पनि सिक्दैनौं ।

सेनाले हेलिकप्टरमा चनवन ब्यारेक पुर्‍याएर ११ दिनपछि फर्काउँदा पनि ओलीले दुई घण्टा भाषण गर्न छाडेनन् । आखिर तीन मिनेटदेखि नौ मिनेटको भाषण गर्ने बालेनले उनलाई गृहजिल्ला झापामै परास्त गरिदिए ।

ओलीले कुनै बेला झापाबाट परिवर्तनको नाम दिएर झन्डा उठाएका थिए । जनता महान हुन्छन्, जसले ओलीलाई परिवर्तन गर्न नसके पनि उनको कुर्सी खाली गराइदिए ।

विदेशी वा अदृश्य शक्तिलाई दोष लगाएको भरमा ओलीले आफ्नो राजनीतिक औचित्य सिद्ध गर्न अब असम्भव हुने छ । जनता सबैभन्दा दृश्यमान् छन् ।

जनता र तिनका प्रतिनिधि पार्टीहरूले राजालाई त अपरिहार्य मानेनन् । देश पो अपरिहार्य हो, बाँकी सबै अस्थायी हुन् । जसरी राजा विस्थापित हुन सक्छन्, त्यसरी आफू पनि विस्थापित हुन सकिन्छ । यिनीहरूले त्यो सोचेनन् ।

यिनीहरूले आफ्नो पदको स्थिरतालाई राजनीतिक स्थिरता ठाने । आफ्नो बहिर्गमनलाई प्रतिगमन ठाने ।

जेनजी विद्रोहीलगत्तै हामीले भनेका थियौं, ‘दलहरू आवश्यक छन्, अपरिहार्य होइन ।’

त्यस बेला कांग्रेस एमाले ठूला पार्टी थिए । नेकपा तेस्रो, रास्वपा चौथो ।

आज रास्वपा पहिलो हुँदै छ, ठूलो अन्तरसहित । उस्तै ठूलो अन्तरसहित कांग्रेस दोस्रो हुँदैछ । बाँकी पार्टीहरूको चर्चा विस्तारै गरौंला ।

आज पनि उही वाक्य स्मरणीय छः ‘दलहरू आवश्यक छन्, अपरिहार्य होइन ।’

यो वाक्य रास्वपा स्वयंको हकमा पनि उत्तिकै लागु हुनेछ । यसले राम्रो गर्दैगएछ भने नेपाली जनताको स्याबासी निरन्तर पाइराख्ने छ । सानातिना व्यावहारिक कमजोरी जनताले सहजै माफ गरिदिन्छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई साना त के, कतिपय ठूलै गल्तीका बीच पनि जनताले ठिकै गछ, गर्दैछन्, गरुन् न त भनेर पटक पटक परीक्षण गरेकै हुन् ।

हामी इतिहासबाट सिक्दैनौं । तर सिक्ने बानीको आरम्भ गरौं ।

रास्वपाबाट अब निर्वाचित भई आउने सांसदमध्ये कतिपय एकदमै अध्ययनशील र जिज्ञासु लाग्छन् । कतिपयले केही मेहनत पक्कै गर्नुपर्ला । आधुनिक नेपालको इतिहास, संसदीय अभ्यासको विगत, छिमेक र विश्वको इतिहास गम्भीर भई पढ्न यति बेला आग्रह गर्नैपर्छ । यो आग्रह गर्दैगर्दा पूरा विनयशीलतासाथ भनौं– हामी पत्रकारहरूलाई चाहिँ धेरै पढेका छौं भन्ने भ्रम छैन । कहिल्यै नहोस् पनि ।

खाली के मात्रै भने, अहिले हाम्रो अटेन्सन् स्प्यान् अर्थात् ध्यानको एकाग्रता एकदमै घटेर गयो । हामीलाई गम्भीर विमर्शहरूले कम आकर्षित गर्न थाल्यो । हामी जार्गन्, रेटोरिक, आउटफिट र सजावटी परिवर्तनको चाहमा आफ्नो राष्ट्रिय सोचाई नै गुमाउँदै जाने हौं कि भन्ने भयंकर पीर छ ।

कुनै घृणावाद अर्थात् सिनिसिज्म राख्नु छैन । नयाँ पुस्ताले अझै खारिएर, अझै बढ्ता तयारीसाथ अब आउने संसद, अब बन्ने सरकारलाई हाँक्ने छ भन्ने आशा गरौं । डेढ वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही स्पिरिटसाथ नयाँ अनुहारहरू आउन सकुन्, जुनसुकै दलहरूबाट ।
संसदलाई टेक्नोक्र्याटिक स्पेस होइन, राजनीतिक समस्या र नीतिगत मुद्दाहरूको समाधान गर्ने थलो मान्न सकुन् ।

तिनले नेताहरूलाई सम्झाउन्, नेताहरूले सम्झिउन् । हामी मन्डेला बन्न आएको हो, मुगाबे बन्न होइन ।

अँ त, यही प्रश्न सम्पादकहरूको मिटिङमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सम्झाएको । उनले मेस्सीले कतिपल्ट पो फुटबल खेल्छ रे ? दुईपल्ट ? भनेर हियाएको अस्तिजस्तै लाग्छ ।

नेल्सन् मन्डेला पदको आशक्ति नदेखाई आफ्नो नैतिक शक्ति प्रयोग गर्ने पात्रका रूपमा विश्वचर्चित छन् । जिम्बाबेका रबर्ट मुगाबे चाहिँ क्रान्तिकारी विगत बिर्साउनेगरी असीमित राज्यशक्तिको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार र कुशासन बढावा दिने पात्रका रूपमा कुख्यात ।

एमालेले कस्तो राम्रो नियम बनाएको थियो । एउटा पदमा उही व्यक्ति दुईपल्टमात्रै बस्न पाउँछ । ७० वर्ष काटेपछि कार्यकारी भूमिकाबाट विश्राम लिनुपर्छ ।

इतिहासको संयोग, यी प्रस्ताव स्वयं ओलीले गरेका थिए । सुरुमा तत्कालीन पार्टी प्रमुख माधव नेपालले फेल गराएका थिए, पछि उनको विचार अनुमोदन भयो ।

तिनै ओली जब अध्यक्ष पदमा पुगे, उनले इतिहास बिर्से । आफ्ना लागि मनपरी विधान संशोधन गराए । तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष चुनिए । ७० को उमेरहद पनि मेटाए ।

आफूलाई मन पर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई फेरि पार्टीको सदस्यता नवीकरण गराए । आफैंलाई खतरा हुने देखेपछि भण्डारीको सदस्यता ‘होल्ड’ मा राखिदिए ।

यस्ता कृत्य त ओलीले कति गरे, गरे । यी सबै गतिविधिमा विदेशी हस्तक्षेप थिएन । स्वदेशी स्वेच्छाचारितामात्रै थियो ।

विडम्बना, ओली त ओली भइगए । सिंगै एमाले किन यस्तो भयो ?

एमाले त आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कांग्रेसहरूलाई समेत सिकाउन सक्ने पार्टी थियो ।
एमालेले आफ्नै इतिहासको गौरवबाट सिकेन । मनमोहन अधिकारीजस्तो सानो कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई अध्यक्ष बनाएर आफू महासचिव बस्ने मदन भण्डारीहरूको खुला हृदयबाट सिकेन । एमाले सामाजिक जनवादी पार्टी थियो, संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी सोच भएको पुरुष, बाह्मण बर्चस्वको पार्टी बन्यो ।
अनिर्वाचितहरूले घेरेर राखेका ओलीले तिनकै इशारामा पार्टीलाई जनताबाट कटाउँदै लगे । प्रश्न उठाउने घनश्याम भुसालहरूलाई असफल, असान्दर्भिक र अनुशासनहीन करार गरियो । ओलीले जे बोल्छन्, त्यो अनुशासन हुन थाल्यो । बहुपदीय एमालेमा वस्तुतः एउटामात्रै पद थियो, ओलीको । बाँकी सबै उनका अनुचर आदेशपालकजस्ता हुन पुगे । ओली सत्य, अरु भ्रम ।

यस्तै गलत निष्कर्षहरूको निरन्तरतामा मग्न हुने हुँदा एमालेले २१ फागुनको चुनावभन्दा धेरै पहिलेदेखि हार्न सुरु गरिसकेको थियो । एमालेलाई पनि पछिल्ला दिनमा त प्रष्टै थाहा भइसकेको थियो– यो चुनावमा ओलीको फोटो जति राख्यो, उति कम भोट आउँछ । झापा ५ छाडेर ओली कुनै पनि क्षेत्रमा भाषण गर्न गए एमालेकै उम्मेदवारलाई गाह्रो हुन्छ ।

यसरी मन्डेला बन्न हिँडेको व्यक्ति मुगाबे बन्दो रहेछ । पार्टी जोगाउने नाममा संविधानको आत्मा मार्न खोज्दा संसदको पटक पटक विघटन हुन्छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान भत्किन थालेको होइन, यो त आफूलाई संविधानकै माइबाप ठान्नेहरूले भत्काउन सुरु गरेको हो । एमालेका बारेमा अरु धेरै लेख्न सकिन्छ, आज उसको हारको पीडामा यो भन्दा धेरै खत नकोट्याउँ ।

कांग्रेसको कुरा एकैछिन गरौं । यी पंक्ति लेख्दैगर्दा सर्लाही ४ मा मतगणना चलिरहेको छ । पार्टी सभापति गगन थापा गणनामा पछि देखिइरहेका छन् । अन्तिम परिणाम जे आए पनि भन्न सकिन्छः त्यहाँ गगनको लडाइँ अमरेश सिंहसँग होइन, मधेसी समुदायका युवा बालेन शाहसँग चलिरहेको छ । यो वर्ष गगन आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन महिनाहरू सामना गरिरहेका छन् ।

गगनलाई मिडियामैत्री भएको आरोप लाग्छ, अनि हामी पत्रकारलाई गगनमैत्री । प्रिय पाठकमध्ये कोही गगनप्रति आशक्त वा पूर्वाग्रही दुवै हुनुहुन्छ भने एकैछिनलाई झोला बिसाउनुहोस् । यो लेख पढिसकेपछि त्यो झोला फेरि बोक्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, यदि चाहनुभयो भने ।

कथं कांग्रेसमा सुधारको माग सहित विशेष महाधिवेशन डाकौं भन्नेमा शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि वा कृष्ण सिटौला हुन्थे भने मिडियाको कभरेज स्वतः उनीहरूको एजेन्डा वरिपरि हुन्थ्यो, गगनतिर होइन । चुनावभन्दा अघि कांग्रेसको लम्बेतान झगडा, अनि महाधिवेशन आइपुग्यो ।

गगनका सुधारमुखी प्रस्तावहरूउपर स्वतः छलफल हुने भइहाल्यो । एमाले महाधिवेशनका बेला ओली–ईश्वर पोखरेलको, राप्रपा महाधिवेशनका बेला राजेन्द्र लिङ्देन कमल थापाहरूको छलफल अस्वाभाविक होइन । रास्वपामा महाधिवेशन भएछ भने प्रेसले त्यसबेला अग्रसरतापूर्वक एजेन्डा राख्नेहरूलाई खोजीखोजी कभरेज गर्नेछ ।
त्यसैले गगनतिर अतिरिक्त लगाव राख्ने बाध्यतामा नेपाली प्रेस छ जस्तो लाग्दैन । तर ०६२–६३ देखि अहिलेसम्म गगन विभिन्न भूमिकामा देखिए । संसदीय राजनीतिका दाउपेचमा कहिलेकाहिँ मुखर र कहिलेकाहिँ मौन देखिए पनि गगनले आधारभूत रूपमा आफ्नो सार जोगाइराखे ।

उनलाई खासमा त्यसैको लाभमात्रै प्राप्त भएको हो । त्यसभन्दा बढ्ता केही होइन । अहिले शेरबहादुर देउवा र उनको निकट पुस्ताले यसबीचमा गरेका थुप्रै कमजोरीको भार नयाँ नेतृत्वलाई परिरहेको छ । कांग्रेस त्यसको छटपटीमा छ ।

गगन पुस्ताको छटपटीको पृष्ठभूमि स्वयं देउवा निकट मानिने प्रदीप गिरिबाट सुनौं । गिरिकै निष्कर्ष थियो– कांग्रेसमा अहिले गुट होइन गिरोह छ । गिरि बितेर जाँदा पनि गिरोह खत्तम भइसकेको थिएन । गगनले विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, पुष्पा भुसाल लगायतसँग मिलेर गरेको विद्रोह आवश्यक तर धेरै ढिलो भएको थियो । कांग्रेसमा ल्याउँदै गरेको बदलावबारे उनले जनतालाई बताउन सकेनन् । उनले आफ्नै पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई जति कोसिस गरे पनि दिल जित्न सकेनन् ।

एक हिसाबले भन्दा गगन खेलको मूख्य अवधिभरि बेन्चतिर राखिए, जबकि उनको पदचाहिँ महामन्त्री थियो । उनले विशेष महाधिवेशनको नाममा गरेको हस्तक्षेप इन्ज्युरी टाइमतिर पर्‍यो, जसले तत्काललाई ठुलो बदलाव अनुभूत गराउन सकेन ।

देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा २१ फागुनको चुनावमा गएका हुन्थे भने कांग्रेसको के हविगत हुन्थ्यो होला, अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । गगनको नेतृत्वमा पनि कांग्रेसले हविगत नै भोगिरहेको छ । उनले विशेष महाधिवेशनका बेला भनेको एउटा वाक्य स्मरणीय छ: कांग्रेसको यो परिवर्तन चुनाव जित्नका लागि होइन ।

अब गगनसामू प्रमाणित गर्ने अवसर छ: चुनावको नतिजा केही दिनभित्र सबै तयार हुने छ । त्यसपछिका दिनहरूका लागि उनीसँग के कार्यसूची छन् ? चुनावको पासा त भविष्यमा पनि पल्टिन सक्छ, जसरी हिजो पल्टेको थियो ।

नेपाली राजनीतिको एउटा दुःख छ: दलहरूमा सुधारको कुनै नीतिगत जमिन तयार छैन । आफूलाई जुनसुकै हालतमा पनि पुनः निर्वाचित गरिरहन चाहने राजनीतिक ठगहरूको कब्जामा नेतृत्व छ । गगन र उनका साथीहरूको परीक्षा अझै भइसकेको छैन । यो संकट गगनका लागि साँचो अर्थमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर हो । पार्टी प्रमुखका रूपमा उनको वास्तविक मूल्यांकन यो इन्ज्युरी टाइमको चुनावी जोडघटाउका आधारमा होइन, अब आउने दिनहरूमा उनले खेल्ने भूमिकाका आधारमा हुनेछ ।

विगतमा देउवालाई साथ दिँदै आएका नेताकार्यकर्तामध्ये कति यो चुनावमा बदलावको भावनाले सक्रिय भए, कति चाहिँ आफ्नै लोकतान्त्रिक मान्यता अचम्भित हुनेगरी बदलाको भावनाले निस्क्रिय भए । यो एकपल्टको हारजितभन्दा बढ्ता तिनलाई आफ्नै मूल्यसँग गरेको प्रतिशोधपूर्ण सम्झौताले पिरोल्ने छ । यो सम्झौता गगनसँग सम्बन्धित छैन । यो सम्झौताको मूल्य तिनले भोलि आफ्नै राजनीतिक करिअरसँग, अनि पार्टीभित्र र बाहिरका प्रतिष्पर्धीहरूसँग चुकाउनुपर्ने छ ।
र, अन्तिममा फेरि पनि बालेन–रवि अनि रास्वपाको कुरा । कतिपय क्षेत्रीय पार्टीहरू, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ, सीके राउत आदिको कुरा अर्को सन्दर्भमा गरौंला । अहिले पुछारमा भन्दा, बालेनको नेतृत्वमा देशले सुशासनको कार्यसूची पाएको छ । ३६ वर्षे युवा बधाईका भागिदार छन् ।

नेपालको इतिहासमा एउटा अभुतपूर्व अवसर आएको छ । उनलाई आशाका आँखाहरूले शुभेच्छा भन्नु उचित हुन्छ । नेपाल राज्यका सबै अंगहरूले आफ्नो भूमिका अझै स्पष्टतासाथ निर्वाह गर्न सकुन् । प्रेस, नागरिक समाजसँग सरकारले हार्दिक दूरी निर्माण गर्न सकोस् ।

बालेनसँग अदम्य ऊर्जा छ । संकल्प र सपना पनि देखिन्छ । नागरिकको अभूतपूर्व मतले अनुमोदन गरेका उनको सोचलाई संविधानको भावना अनुसार अघि बढाउनु आवश्यक देखिने छ । यो संविधान १० वर्षअघि बनेको राष्ट्रिय सहमतिको डकुमेन्ट हो, जसलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । तर फेरि पनि संविधानकै सर्वोच्चता किन चाहिन्छ भने, त्यसमा नेपाली जनता नै सर्वोच्च हुन् भन्ने मान्यता दह्रोगरी स्थापित छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा त्यही मान्यता सर्वोपरी केन्द्रमा रहोस्, पक्कै यो नागरिक अपेक्षा पूरा हुने छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बालेन नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारलाई चाहिने सबै खालको साथ सहयोग शुभेच्छा दिने नै छन् भन्ने अपेक्षा राखौं । विगतको अभ्यास हेर्दा नेपालमा शीर्ष नेताहरूको टकरावका अनुभूतिहरू एकदमै नमिठा खालका छन् ।

पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी भन्ने विवादहरू चाहे बीपी–मातृका समयमा, चाहे गिरिजा–किशुनजी कालमा, चाहे सूर्यबहादुर थापा–लोकेन्द्रबहादुर चन्द कालमा, चाहे गिरिजा–देउवाकालमा, चाहे प्रचण्ड–बाबुराम कालमा, चाहे माधव–झलनाथ कालमा, चाहे ओली–प्रचण्डकालमा । काफी देखिसकिएको छ । अब त्यो प्रवृत्तिलाई पनि इतिहास मानेर त्यसबाट सिक्ने काम नै होस् रास्वपा नेतृत्वबाट ।

अनलाइनखबरले हिजो सम्पादकीय लेख्दै अब बन्ने सरकार र संसदका लागि राजनीतिक मार्गचित्र के हुन सक्छ भन्ने आफ्ना सुझावहरू दिएको छ । हामी त्यसै अनुसार राजनीतिक संवाद, परामर्श अघि बढाउँदै नयाँ नेतृत्वको सोचहरूले साकार हुने बाटो समाओस् भन्ने चाहन्छौं ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
एस्प्रेसो बालेन शाह
लेखक
बसन्त बस्नेत

बसन्त बस्नेत अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक हुन् । उनका 'महाभारा' र 'सिमसारा' उपन्यास तथा '७२ को विस्मय : संविधान मधेस र नाकाबन्दी' सामयिक इतिहास गरी तीन किताब प्रकाशित छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित