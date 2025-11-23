रामेछापमा उज्यालो पार्टीका योञ्जनको सुरुवाती अग्रता

२२ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । रामेछापमा उज्यालो नेपाल पार्टी(उनेपा)का उम्मेदवार दीपकुमार योञ्जनले सुरुवाती अग्रता लिएका छन् । भर्खरै आएको प्रारम्भिक गणनामा उनेपा उम्मेदवार योञ्जनले ६४० मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र खड्काले १३६ मतसहित पछ्याउँदा नेकपा एमालेका माधव ढुंगेलले ९४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार श्यामकुमार श्रेष्ठले ३९५ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार कृष्णहरि बुढाथोकी ६३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
