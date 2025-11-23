+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सङ्खुवासभाका ४ मतदान केन्द्रको मतपेटिका हेलिकप्टरमार्फत ल्याइयो

सङ्खुवासभामा बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तरर्गत ४ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटीका हेलिकप्टरमार्फत ल्याइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १८:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सङ्खुवासभामा ४ वटा विकट मतदान केन्द्रका मतपेटीका नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत ल्याइएको छ।
  • भोटखोलाको दुधपोखरी आधारभूत विद्यालय थुदामको मतपेटीका प्रतिकुल मौसमका कारण शनिबार बिहान ल्याइनेछ।
  • जिल्लाका १६४ मतदान केन्द्रको मतपेटीका सङ्कलन भइसकेको र भोलि सर्वदलिय बैठकपछि मतगणना सुरु गरिने प्रजिअ थपलियाले बताए।

२२ फागुन, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तरर्गत ४ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटीका हेलिकप्टरमार्फत ल्याइएको छ । भौगोलिक रूपमा निकै विकट सडक सञ्जाल नपुगेका भोटखोला र सिलिचोङ गाउँपालिका क्षेत्रका ४ वटा मतदान केन्द्रका मतपेटीका शुक्रबार दिउँसो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत ल्याइएको हो ।

भने प्रतिकुल मौसमका कारण भोटखोलाको दुधपोखरी आधारभूत विद्यालय थुदामको मतपेटिका भोलि (शनिबार) बिहान ल्याइने भएको छ । जिल्लाको दुर्गम उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिका भित्रका ४ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटीका हेलिकप्टर मार्फत ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले बताए । भोटखोलाका दुई र सिलिचोङका दुई मतदान केन्द्रका मतपेटीका हेलिकप्टरमार्फत ल्याइएको छ ।

भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम मानिएको भोटखोला गाउँपालिकाको हिमालय आधारभूत विद्यालय किमाथांका र ज्योती आधारभूत विद्यालय रिदाक र सिलिचोङ गाउँपालिका –५ को खेम्पालुङ आधारभूत विद्यालयको र वडा नम्बर ३ को शिव शक्ति माध्यमिक विद्यालय काम्पेक मतदान केन्द्रको मतपेटीका हेलिकप्टर मार्फत ल्याइएको प्रजिअ थपलियाले बताए ।

त्यस्तैगरी प्रतिकुल मौसमका कारण दुधपोखरी आधारभूत विद्यालय थुदामको मतपेटिका भोलि (शनिबार) बिहान ल्याइने उहाँको भनाइ छ । हालसम्म जिल्लाका एक सय ६४ मतदान केन्द्रको मतपेटीका सङ्कलन भइसकेको प्रजिअ थपलियाले बताए ।

भोलि बिहान सबै पालिकाको मतपेटीका आइसकेपछि सर्वदलिय बैठक गरेर मत गणना सुरु गरिने बताइएको छ । मतगणनाका जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा मत गणना स्थल समेत तयार पारिसकिएको छ । गणना स्थलमा सिसी क्यामेरा र तारजाली सहितको सुरक्षा व्यवस्था रहेको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
संखुवासभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित