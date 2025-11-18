एमालेका शेरधनलाई पछि पार्दै श्रम संस्कृतिका ध्रुव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भोजपुरमा श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राईले नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राईलाई पछि पार्दै ४६७ मतसहित सुरुवाती अग्रता लिएका छन्।
- कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले ४६० मत पाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण थापाले ३७० मत प्राप्त गरेका छन्।
- रास्वपाका रमेशप्रसाद ओझाले २७१ र नेकपाका अजम्बर काङमाङले १८७ मत पाएका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । भोजपुरमा नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राईलाई पछि पार्दै श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राईले भोजपुरमा सुरुवाती अग्रता लिएका छन् ।
ध्रुवराजले ४६७ मत पाएर अग्रता लिदा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधनले ४६० मत पाएका छन् ।
तेस्रोमा नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण थापा छन् । उनले ३७०, रास्वपाका रमेशप्रसाद ओझाले २७१ र नेकपाका अजम्बर काङमाङले १८७ मत पाएका छन् ।
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
