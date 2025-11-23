+
चितवन-३ : रेनुभन्दा सोविता साढे ६ हजार बढी मतले अगाडि

गौतम र दाहालको मतान्तर नै ६ हजार ८७२ मत पुगिसकेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १९:२७

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवन ३ मा मतगणना जारी छ र रास्वपाकी सोविता गौतमले १३ हजार ४२९ मत पाएकी छन्।
  • नेकपाकी रेनु दाहालले ६ हजार ५५७ मत पाएकी छन् र गौतमसँग मतान्तर ६ हजार ८७२ पुगेको छ।
  • एमालेका शंकर थपलियाले १ हजार ७२६, कांग्रेसका टेकप्रसाद गुरुङले १ हजार ४४० र राप्रपाका दीपक थापाले ३८६ मत पाएका छन्।

२२ फागुन काठमाडौं । चितवन ३ मा पनि मतगणना जारी छ । पछिल्लो मतगणना अनुसार रास्वपाकी सोविता गौतमले १३ हजार ४२९ मत पाएकी छन् ।

नेकपाकी रेनु दाहालले ६ हजार ५५७ मतसहित गौतमलाई पछ्याउँदै छिन् ।

गौतम र दाहालको मतान्तर नै ६ हजार ८७२ मत पुगिसकेको छ । एमालेका शंकर थपलियाले १ हजार ७२६ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसका टेकप्रसाद गुरुङले १ हजार ४४० र राप्रपाका दीपक थापाले ३८६ मत ल्याएका छन् ।
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
रेनु दाहाल सोविता गौतम
