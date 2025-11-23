चितवन-३ मा रेनुभन्दा सोबिता ४ हजार ६२३ मतले अगाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर-३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सोबिता गौतमले फराकिलो अग्रतालाई कायमै राखेकी छन् ।
१९ हजार ४५ मत गणना गर्दा सोविताले ९ हजार ८७९ मत प्राप्त गरेकी छन् । उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की रेनु दाहालभन्दा ४ हजार ६२३ मतले अगाडि छिन् ।
५ हजार २५६ मतका साथ रेनुले सोबितालाई पछ्याइरहेकी छन् ।
नेकपा एमालेका टेकप्रसाद गुरुङले १ हजार ४६५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4