२२ फागुन, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पामा मतगणना सुरु भएको छ । जिल्लामा बसेको सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार अहिले राति ९ बजेबाट मतगणना सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बिहीवार सम्पन्न मतदानमा जिल्लामा १६ हजार ४१ मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा कुल २४ हजार ११५ मतदाता रहेका थिए।
ढिलो गरी सुरु गरिएको मतगणना डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ नम्बर वडाबाट सुरु गरिएको छ ।
