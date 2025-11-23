डोल्पाको प्रारम्भिक मत परिणाममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अग्रता

२२ फागुन, काठमाडौं । डोल्पाको प्रारम्भिक मत परिणाममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकका धनबहादुर बुढाले अग्रता लिएका छन् ।
उनले ३२० मत ल्याएर अग्रता कायम गरेका हुन् ।
उनलाई नेकपा एमालेका लंक बहादुर रोकायाले २२, नेपाली कांग्रेसका कर्ण बहादुर बुढाले १९ मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् ।
एकल निर्वाचन क्षेत्र भएको यो जिल्लामा अहिलेसम्म ३७९ मत गणना भएको छ । तीमध्ये ५ बदर भएका छन् ।
