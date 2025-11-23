रास्वपाका पाठकसँग दोब्बर मतले पछि परे लिङ्देन

२३ फागुन, काठमाडौं । झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोब्बर मतले पछाडि परेको छ ।
रास्वपाका प्रकाश पाठकले १३ हजार ८४९ मत ल्याएर अग्रता लिँदा राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले ६ हजार ३०० मत ल्याएका छन् ।
देशभरका मतपरिणाम आइरहँदा पछाडि देखिएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन स्वयं दोब्बर मतले पछाडि देखिएका हुन् । राप्रपा जुम्लामा मात्र अगाडि देखिएको छ, जसमा ज्ञानेन्द्र शाही उम्मेदवार रहेका छन् ।
झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा श्रम संस्कृति पार्टीका दिपक तिम्सिना भने २९९६ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा छन् । नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिबहादुर राजवंशीले २६८३ मत ल्याउँदै नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार घिमिरे २५०१ मत ल्याएका छन् ।
