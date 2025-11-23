+
एमालेले खोल्यो खाता, बाँके-२ मा इश्तियाक राई विजयी

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खाता खोलेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते ३:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बाँके–२ क्षेत्रबाट मोहम्मद इश्तियाक राईलाई २४ हजार ६२६ मतसहित विजयी बनाएको छ।
  • रास्वपाका विवेककुमार श्रेष्ठले १८ हजार ५८१ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सुधान्स कोइरालाले १७ हजार ५९० मत पाएका छन्।

२३ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खाता खोलेको छ ।

एमालेबाट बाँके–२ मा उम्मेदवार बनेका मोहम्मद इश्तियाक राई विजयी भएका छन् ।

उनले २४ हजार ६२६ मतसहित विजयी भएका हुन् । उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विवेककुमार श्रेष्ठले १८ हजार ५८१ र नेपाली कांग्रेसका सुधान्स कोइरालाले १७ हजार ५९० मत पाए ।

चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
एमाले
