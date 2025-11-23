रुपन्देही-४ : रास्वपाका कन्हैया बनियाँ निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुपन्देही-४ मा रास्वपाका उम्मेदवारले २८०६६ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
- नेकपा एमालेका प्रमोदकुमार यादवले २० हजार २६२ मत ल्याएका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका आशुतोष मिश्रले १५ हजार ६१३ मत प्राप्त गरेका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । रुपन्देही-४ मा रास्वपाका उम्मेदवार कन्हैया बनियाँ निर्वाचित भएका छन् । उनले २८०६६ मत ल्याए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका प्रमोदकुमार यादवले २० हजार २६२ मत ल्याए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार आशुतोष मिश्रले १५ हजार ६१३ मत ल्याए ।
नेकपाका बाबुलाल यादवले ३०६, श्रम संस्कृति पार्टीका जुठे दमाइले १९ मत ल्याएका छन् ।
राप्रपाका अहमददिन मुसलमान ७०९ मत ल्याए ।
