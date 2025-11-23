बागलुङ-१ मा रास्वपाका खड्काको फराकिलो अग्रता

२३ फागुन, बागलुङ । बागलुङ क्षेत्र नम्बर–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सुशिल खड्का फराकिलो मतसहित अग्रता लिएका छन् ।
पछिल्लो मत परिणाम अनुसार खड्काले ३५ हजार ७२७ मत ल्याएर अग्रता कायमै राखेका छन् । उनले कांग्रेसका भिभ श्रीसलाई ७ हजार ४२ मतले पछाडि पारेका छन् । खड्काले १५ हजार २११ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
श्रीसले ८ हजार १६९ मत ल्याएका छन् ।
नेकपा एमालेका हिराबहादुर केसीले ७ हजार १८३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
