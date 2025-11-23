धनकुटा-१ मा राजेन्द्र राईको अग्रता, पछ्याउँदै श्रम संस्कृतिका सानबहादुर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनकुटा-१ मा नेकपा एमालेका राजेन्द्र कुमार राईले ८ हजार ७६१ मतसहित अग्रता लिएका छन्।
- श्रम संस्कृति पार्टीका सान बहादुर राईले ६ हजार ८७४ मत पाउँदा दोस्रो स्थानमा छन्।
- नेपाली कांग्रेसका दिनेश राईले ५ हजार १०१ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थान ओगटेका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । धनकुटा-१ मा नेकपा एमालेका राजेन्द्र कुमार राईले अग्रता लिएका छन् । उनले ८ हजार ७६१ मत प्राप्त गर्दा श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार सान बहादुर राई ६ हजार ८७४ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् ।
तेस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेसका दिनेश राईले ५ हजार १०१ मत प्राप्त गरेका छन् । यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनेश भण्डारीले ३ हजार ७५१ मत प्राप्त गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मराज पौडेल ९६५ मतसहित पाँचौं स्थानमा छन् ।
