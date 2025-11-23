भक्तपुर-१ मा भत्कियो नेमकिपाको गढ, रास्वपाका रन्जित विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुकेश रन्जित विजयी भएका छन्।
- रन्जितले ३३ हजार ४३६ मत पाउँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले २८ हजार १४७ मत पाए।
- नेपाली कांग्रेसकी किरण न्यौपानेले ४ हजार २८२ र एमालेका सोमप्रसाद मिश्रले ३ हजार ७२१ मत पाएका छन्।
२३ फागुन, भक्तपुर । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा नेमकिपाको किल्ला भत्काउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का रुकेश रन्जित विजयी भएका छन् ।
निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का प्रेम सुवाललाई ५ हजार बढी मतान्तरले पछि पार्दै रन्जित विजयी भएका हुन् । रन्जितले ३३ हजार ४३६ मत पाउँदा सुवालले २८ हजार १४७ मत पाए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकाम किरण न्यौपानेले ४ हजार २८२ तथा एमालेका सोमप्रसाद मिश्रले ३ हजार ७२१ मत पाएका छन् ।
